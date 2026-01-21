SEGURIDAD
Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"

Euskaraz irakurri: Zupiria: "prozesu judizialak atzeratu egiten dira arau-hauste penalak egiten jarraitzen duten delitu-profesionalak dauden bitartean"
En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

