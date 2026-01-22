Será noticia: Foro económico de Davos, aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y nominaciones a los Óscar
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 22 de enero de 2026:
- Foro económico de Davos: El lehendakari, Imanol Pradales, centra su tercera jornada en la Reunión el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en un encuentro entre Euskadi y Naciones Unidas, en el que presentará a la comunidad vasca como ejemplo de implementación de la Agenda 2030 y defenderá sus capacidades económicas y sociales.
- Aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y por viento: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado avisos amarillos por viento y por riesgo marítimo-costero. En Bizkaia, el aviso por viento afectará a las zonas expuestas entre las 21:00 y las 00:00 horas, con rachas de suroeste que podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste del territorio. Además, en la costa se prevén olas de hasta 4 metros.
- Nominaciones a los Óscar: La Academia de Hollywood dará a conocer la lista de películas, actores y directores que competirán en la 98ª edición de los Premios Óscar, cuya gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.
Te puede interesar
Pradales: “Si Europa no quiere ser súbdita tiene que tomar sus propias decisiones”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, si Europa "no quiere ser súbdita ni vasalla de los intereses de otros bloques de otros líderes, tiene que tomar sus propias decisiones y jugar a ser un actor global".
PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria
La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto". Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista.
Intensa jornada de trabajo del lehendakari Pradales en el Foro de Davos
Durante la jornada de hoy, el lehendakari, Imanol Pradales, ha podido departir sobre la actualidad vasca con Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe y Justin Trudeau, entre otros. “Era importante que Euskadi este en este escaparate, hacer relaciones, sembrar para recoger", ha subrayado el lehendakari.
"Estamos contentos con la decisión y lo único que pedimos ahora es respeto"
Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota, ha subrayado que quieren que se les respete "como una federación independiente", como lo son la española, la francesa, la argentino o la mexicana, por ejemplo. "Queremos que cada uno en su casa haga sus deberes. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible en nuestra casa", ha añadido Mitxelena.
La Federación Internacional de Pelota Vasca afirma que el fallo del TAS "cierra 11 meses de calumnias"
En un comunicado, la FIPV ha reiterado que "continuará trabajando en favor del desarrollo y la unidad de la Pelota Vasca a nivel mundial, desde el respeto institucional y el marco normativo que rige a nuestra organización".
Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"
En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.
Las claves de la visita del lehendakari Pradales al Foro de Davos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado a Euskadi como un país estable y atractivo en el mayor foro económico y financiero del mundo, el de Davos (Suiza). El lehendakari ha viajado a Davos para participar por primera vez en el Foro Económico Mundial, al que acuden representantes económicos y políticos de primer orden mundial.
Pradales: "Venimos a Davos para defender el modelo que ha traído libertades y democracia a Euskadi y Europa"
El Lehendakari ha dicho que la historia, la II Guerra Mundial, ya enseñó al mundo que “no puede imperar la ley del más fuerte, sino la fuerza de la razón”.
El TAS niega tener jurisdicción para resolver el recurso contra el reconocimiento de Euskadi en la Federación Internacional de Pelota Vasca
El Tribunal Arbitral del Deporte ha determinado que no es competente para resolver el recurso presentado por la Federación Española de Pelota contra la entrada de la Federación Vasca en la Federación Internacional de Pelota Vasca y da luz verde a la selección vasca.