Será noticia: Foro económico de Davos, aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y nominaciones a los Óscar

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
DAVOS (Switzerland), 19/01/2026.- Flags and the logo of the World Economic Forum (WEF) are pictured prior to the 56th annual meeting of the WEF in Davos, Switzerland, 19 January 2026. The meeting under the topic 'A Spirit of Dialogue' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders in Davos and takes place from 19 to 23 January in Davos. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Foro Económico Mundial de Davos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Davoseko Foro Ekonomikoa, abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik, eta Oscar sarietarako izendapenak
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 22 de enero de 2026:

- Foro económico de Davos: El lehendakari, Imanol Pradales, centra su tercera jornada en la Reunión el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en un encuentro entre Euskadi y Naciones Unidas, en el que presentará a la comunidad vasca como ejemplo de implementación de la Agenda 2030 y defenderá sus capacidades económicas y sociales.

- Aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y por viento: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado avisos amarillos por viento y por riesgo marítimo-costero. En Bizkaia, el aviso por viento afectará a las zonas expuestas entre las 21:00 y las 00:00 horas, con rachas de suroeste que podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste del territorio. Además, en la costa se prevén olas de hasta 4 metros. 

- Nominaciones a los Óscar: La Academia de Hollywood dará a conocer la lista de películas, actores y directores que competirán en la 98ª edición de los Premios Óscar, cuya gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles. 

Titulares de Hoy Economía Imanol Pradales Donald Trump Alertas Meteorológicas Premios Oscar Política

PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria

La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto".  Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista. 

Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"

En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

