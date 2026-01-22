Será noticia: Foro económico de Davos, aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y nominaciones a los Óscar

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 22 de enero de 2026:

- Foro económico de Davos: El lehendakari, Imanol Pradales, centra su tercera jornada en la Reunión el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) en un encuentro entre Euskadi y Naciones Unidas, en el que presentará a la comunidad vasca como ejemplo de implementación de la Agenda 2030 y defenderá sus capacidades económicas y sociales.

- Aviso amarillo por riesgo marítimo-costero y por viento: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado avisos amarillos por viento y por riesgo marítimo-costero. En Bizkaia, el aviso por viento afectará a las zonas expuestas entre las 21:00 y las 00:00 horas, con rachas de suroeste que podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste del territorio. Además, en la costa se prevén olas de hasta 4 metros.

- Nominaciones a los Óscar: La Academia de Hollywood dará a conocer la lista de películas, actores y directores que competirán en la 98ª edición de los Premios Óscar, cuya gala se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.