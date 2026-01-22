TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Davoseko Foro Ekonomikoa, abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik, eta Oscar sarietarako izendapenak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

DAVOS (Switzerland), 19/01/2026.- Flags and the logo of the World Economic Forum (WEF) are pictured prior to the 56th annual meeting of the WEF in Davos, Switzerland, 19 January 2026. The meeting under the topic 'A Spirit of Dialogue' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders in Davos and takes place from 19 to 23 January in Davos. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Davoseko Foro Ekonomikoa. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Davoseko Foro Ekonomikoa: Imanol Pradales lehendakariak hirugarren eguna du Davoseko foroan, eta gaurkoan Euskadiren eta Nazio Batuen arteko ekitaldi batean parte hartuko du. Euskadik "espazio propioa izango du NBErekin batera egingo den ekitaldi batean, 2030 Agendaren baitan".

- Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horiak aktibatu ditu haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik. Bizkaian, haizeari dagokion abisua 21:00etatik 24:00etara izango da indarrean haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladako espero direlako, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan. Kostaldean, berriz, lau metro arteko olatuak aurreikusten dira. 

- Oscar sarietarako izendapenak:Hollywoodeko Akademiak 2026ko Oscar sarietarako izendatuak jakinaraziko ditu. Aurten Oscar sarien banaketa ekitaldia martxoaren 15ean egingo da Los Angelesen. 

Eguneko Titularrak Ekonomia Imanol Pradales Donald Trump Alerta Meteorologikoak Oscarrak Politika

pello otxandiano jone berriozabal
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gasteizko aurrekontuen onarpenean hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi diote elkarri EAJk eta EH Bilduk

Gasteizko aurrekontuen onarpena ika-mika iturri izaten ari da EAJren eta EH Bilduren artean. Batak besteari leporatzen diote hauteskunde interesak bultzatuta jokatu izana. Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruaren arabera, EH Bilduk "argazki bat nahi zuen". Pello Otxandiano EH Bilduko ordezkariaren hitzetan, berriz, EAJk "hautu politikoa" egina du, koalizioarekin akordiorik ez ixteko. 
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria: "Prozesu judizialak atzeratu egiten dira, eta, bitartean, delituak egiten dituztenenek arau-hausteak egiten jarraitzen dute"

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren iritziz, "Poliziak eta Justiziak azkar erantzungo balute, modu eraginkorragoan helduko liokete arazoari, eta horrek eragiten duen segurtasun-gabezia sentsazioari". "Horregatik da garrantzitsua Espainiako Gobernuak aintzat hartzea Eusko Jaurlaritzak eta eremu judizialak planteatzen dituzten eskaerak, kasu horiei aurre egin behar dieten epaileen kopurua handitzeko, eta lege-aldaketak egitea, beldur handiena sortzen duten delituei dagozkien zigorrak gogortzeko", nabarmendu du.

EUSKAL_SELEKZIOA_ALZIRA_EUSKADIKO_EUSKAL_PILOTA_FEDERAZIOA (002)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

KAAk atzera bota du Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasunaren aurka Espainiak jarritako helegitea

Kirola Arbitratzeko Auzitegiak erabaki du ez duela eskumenik Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka Espainiako Pilota Federazioak aurkeztutako errekurtsoa ebazteko. Ebazpen horren kontra ezin da helegiterik jarri, eta, beraz, auzia bere horretan geratuko da; alegia, euskal pilota federazioak ofiziala izaten jarraituko du.

