Albiste izango dira: Davoseko Foro Ekonomikoa, abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik, eta Oscar sarietarako izendapenak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Davoseko Foro Ekonomikoa: Imanol Pradales lehendakariak hirugarren eguna du Davoseko foroan, eta gaurkoan Euskadiren eta Nazio Batuen arteko ekitaldi batean parte hartuko du. Euskadik "espazio propioa izango du NBErekin batera egingo den ekitaldi batean, 2030 Agendaren baitan".
- Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horiak aktibatu ditu haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik. Bizkaian, haizeari dagokion abisua 21:00etatik 24:00etara izango da indarrean haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladako espero direlako, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan. Kostaldean, berriz, lau metro arteko olatuak aurreikusten dira.
- Oscar sarietarako izendapenak:Hollywoodeko Akademiak 2026ko Oscar sarietarako izendatuak jakinaraziko ditu. Aurten Oscar sarien banaketa ekitaldia martxoaren 15ean egingo da Los Angelesen.
Zure interesekoa izan daiteke
Pradales: "Europak ez badu inoren mendeko izan nahi, bere erabakiak hartu behar ditu"
Imanol Pradales lehendakariak adierazi duenez, Europak "ez badu beste lider batzuen interesen mendeko izan nahi, bere erabakiak hartu behar ditu eta aktore globala izan behar du".
Gasteizko aurrekontuen onarpenean hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi diote elkarri EAJk eta EH Bilduk
Gasteizko aurrekontuen onarpena ika-mika iturri izaten ari da EAJren eta EH Bilduren artean. Batak besteari leporatzen diote hauteskunde interesak bultzatuta jokatu izana. Jone Berriozabal Arabako jeltzaleen buruaren arabera, EH Bilduk "argazki bat nahi zuen". Pello Otxandiano EH Bilduko ordezkariaren hitzetan, berriz, EAJk "hautu politikoa" egina du, koalizioarekin akordiorik ez ixteko.
Pradales lehendakariaren jardunaldi bizia Davosko Foroan
Gaur, Imanol Pradales lehendakariak, besteak beste, Bill Gates, Jens Stoltenberg, Paschal Donohoe eta Justin Trudeaurekin hitz egiteko aukera izan du. "Garrantzitsua zen Euskadi erakusleiho honetan egotea, harremanak egitea, epe luzera biltzeko orain ereitea", azpimarratu du lehendakariak.
"Pozik gaude erabakiarekin, eta orain errespetua eskatzen dugu"
Joxemari Mitxelenak, Euskadiko Pilota Federazioaren presidenteak, "federazio independente gisa" errespetatzea nahi dutela azpimarratu du, Espainiakoa, Frantziakoa, Argentinakoa edo Mexikokoa bezala. "Bakoitzak bere etxeko lanak ondo egin ditzala. Gu saiatuko gara gureak ondo egiten", gaineratu du Mitxelenak.
Nazioarteko Euskal Pilota Federazioaren arabera, Kirola Arbitratzeko Auzitegiaren erabakiak "11 hilabeteko kalumniak itxi ditu"
FIPVk ohar batean adierazi duenez, "Euskal Pilotaren mundu mailako garapen eta batasunaren alde lan egiten jarraituko dugu, erakundeekiko errespetutik eta gure erakundea arautzen duen araudi-esparrutik abiatuta".
Pradales lehendakariak Davoseko Forora egindako bisitaren gakoak
Imanol Pradales lehendakariak Euskadi herrialde egonkor eta erakargarri gisa aurkeztu du munduko ekonomia eta finantza-foro handienean. Lehendakaria Davosera joan da, lehen aldiz Munduko Ekonomia Foroan parte hartzeko. Bertan, munduko lehen mailako ordezkari ekonomiko eta politikoak izango dira.
Zupiria: "Prozesu judizialak atzeratu egiten dira, eta, bitartean, delituak egiten dituztenenek arau-hausteak egiten jarraitzen dute"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren iritziz, "Poliziak eta Justiziak azkar erantzungo balute, modu eraginkorragoan helduko liokete arazoari, eta horrek eragiten duen segurtasun-gabezia sentsazioari". "Horregatik da garrantzitsua Espainiako Gobernuak aintzat hartzea Eusko Jaurlaritzak eta eremu judizialak planteatzen dituzten eskaerak, kasu horiei aurre egin behar dieten epaileen kopurua handitzeko, eta lege-aldaketak egitea, beldur handiena sortzen duten delituei dagozkien zigorrak gogortzeko", nabarmendu du.
Pradales: “Etorkizuna irabazteko Davoseko foroan egon beharra daukagu”
Mundua blokeka banarazi nahi duten horien aurrean, "Europara eta Euskadira demokrazia eta askatasunak ekarri zituen gizarte eradua defendatzeko" asmoz hartuko du parte lehendakariak Suitzan egiten ari diren foro ekonomikoan.
KAAk atzera bota du Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren ofizialtasunaren aurka Espainiak jarritako helegitea
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak erabaki du ez duela eskumenik Euskadiko Federazioa Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan sartzearen aurka Espainiako Pilota Federazioak aurkeztutako errekurtsoa ebazteko. Ebazpen horren kontra ezin da helegiterik jarri, eta, beraz, auzia bere horretan geratuko da; alegia, euskal pilota federazioak ofiziala izaten jarraituko du.