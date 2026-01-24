Ansola: "El PNV ha actuado con contundencia y rapidez desde el primer momento"
El presidente del BBB ha subrayado que el partido ha actuado con firmeza nada más conocerse el último paso dado por la jueza, y ha recordado que, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que respetar la presunción de inocencia.
PNV defiende que ha actuado con "rapidez y contundencia" por el caso de Getxo y respeta la presunción de inocencia
El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los ediles señalados, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" de la localidad vizcaína.
Vaquero pide "un Podemos fuerte" para que los gobiernos hagan "políticas justas"
Richar Vaquero ha intervenido en el acto de apertura del Congreso Político de Podemos Euskadi, que se celebra durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo, donde ha querido recordar que la formación cumplió 12 años el pasado 17 de enero y, tras ese tiempo, "Podemos es más necesario que nunca".
La alcaldesa de Getxo asegura que seguirá colaborando con la justicia en el caso del palacete
Amaia Agirre ha anunciado que seguirá colaborando con la justicia, tras conocer que, la jueza que investiga el derribo del edificio histórico 'Irurak Bat', considera que hay indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo.
Imputados tres concejales del PNV en Getxo por el caso del palacete derribado
El PNV procederá en los próximos días a la sustitución de los tres concejales que están siendo investigados, tras poner sus cargos a disposición del partido. Mantienen su inocencia, pero creen conveniente dejar su cargo.
Zupiria advierte de que proliferan los casos antisistema
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha advertido de que se están multiplicando los casos antisistema. Ha enmarcado en ese contexto los incidentes ocurridos el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.
El pleno de Vitoria-Gasteiz aprueba los presupuestos de 2026 con los votos de PSE-EE, PNV y EH Bildu
La alcaldesa subraya que van "3 presupuestos de 3" y Vitoria-Gasteiz avanza "con fuerza", mientras Artolazabal niega "cesión de liderazgo" tras la suma de EH Bildu. Desde la coalición soberanista se han felicitado por el acuerdo alcanzado, al que la portavoz se ha referido como "satisfactorio".
EH Bildu critica que exdirectivos de Solaria ocupen cargos en la Administración pública de la mano del PNV
La coalición soberanista ha recordado que actualmente hay 19 proyectos de plantas fotovoltaicas en Álava, y ha puesto en duda los intereses que puedan tener estos dos altos cargos: “Es un escándalo”. Joseba Díez Antxustegi, parlamentario del PNV, ha respondido en la red social X que "a algunos no les importa utilizar la mentira para señalar al adversario político".
Pradales: "Euskadi es un buen modelo que sirve de refugio para quien busca estabilidad en un mundo inestable"
El lehendakari ha cerrado su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos con la defensa del modelo vasco en un evento compartido con Naciones Unidas.
Mikel Torres afirma que el derecho a decidir es el "escollo principal" para acordar un nuevo Estatuto
Según ha asegurado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, el derecho a decidir es una "línea roja" que los socialistas no van a "cruzar", y que podría llevar a que la negociación "encalle".