Ansola: "El PNV ha actuado con contundencia y rapidez desde el primer momento"

"EAJk azkartasunez eta zorroztasunez jokatu du lehen unetik"
El presidente del BBB ha subrayado que el partido ha actuado con firmeza nada más conocerse el último paso dado por la jueza, y ha recordado que, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que respetar la presunción de inocencia.

