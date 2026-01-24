Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha
La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
Cristina Ibarrola: “UPN nunca hará presidenta a María Chivite”
La presidenta de UPN ha destacado en el Día del Partido, que se celebra en el Navarra Arena de Pamplona, que la formación regionalista "volverá a ganar las elecciones” y “nunca hará presidenta a María Chivite”. “No volveremos a ofrecer a María Chivite un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el Gobierno”, ha afirmado.
Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
El nuevo coordinador general de la formación independentista se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco". En su despedida, Rodríguez se ha mostrado satisfecho por los "avances" logrados en sus ocho años como líder.
Ofrenda floral en Polloe a Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 31 años de su asesinato
En el acto, su viuda, Ana Iribar, ha ensalzado a quienes como él salvaron "la dignidad de una sociedad callada y con miedo". Representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral
Andueza considera electoral la decisión de EH Bildu de no apoyar la nueva ley de vivienda
Los socialistas, encabezados por Eneko Andueza, han participado en Bilbao en unas jornadas sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. El PSE-EE ha arremetido contra EH Bildu, al considerar que su decisión de no apoyar la ley aprobada es electoralista. Andueza acusa a EH Bildu de hacer demagogia al respecto.
Xabier Iraola se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"
El nuevo coordinador general de Sortu ha destacado que el pueblo vasco "necesita y quiere un Estado propio" porque es "una nación y tiene derecho a ser libre". En ese sentido, se ha marcado como objetivo de "alcanzar la liberación nacional y social de Euskal Herria" y "construir las bases del Estado vasco".
PNV defiende que ha actuado con "rapidez y contundencia" por el caso de Getxo y respeta la presunción de inocencia
El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los ediles señalados, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" de la localidad vizcaína.
Vaquero pide "un Podemos fuerte" para que los gobiernos hagan "políticas justas"
Richar Vaquero ha intervenido en el acto de apertura del Congreso Político de Podemos Euskadi, que se celebra durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo, donde ha querido recordar que la formación cumplió 12 años el pasado 17 de enero y, tras ese tiempo, "Podemos es más necesario que nunca".
Ansola: "El PNV ha actuado con contundencia y rapidez desde el primer momento"
El presidente del BBB ha subrayado que el partido ha actuado con firmeza nada más conocerse el último paso dado por la jueza, y ha recordado que, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que respetar la presunción de inocencia.