Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump

Euskaraz irakurri: Imazek Trumpekin izandako bileran "esaldi batzuk aurreztu" ahal izan zituela uste du Estebanek
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.

