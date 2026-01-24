Congreso
Vaquero pide "un Podemos fuerte" para que los gobiernos hagan "políticas justas"

BARAKALDO (BIZKAIA), 24/01/2026.- El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero (2d), ha abierto este sábado en Barakaldo (Bizkaia) el congreso de la formación, que establecerá una “nueva hoja de ruta” para “reforzar” la formación como “herramienta política y social más útil para defender los intereses de la mayoría social" en el País Vasco.EFE/ Miguel Toña
Richar Vaquero ha intervenido en el acto de apertura del Congreso Político de Podemos Euskadi, que se celebra durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo, donde ha querido recordar que la formación cumplió 12 años el pasado 17 de enero y, tras ese tiempo, "Podemos es más necesario que nunca".

