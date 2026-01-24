Podemos inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du Vaquerok
Euskadiko Podemos Ahal Dugu kongresua egiten ari da Barakaldoko BECen "Aurrera Begira!" lelopean. Richar Vaquero koordinatzaile nagusiak esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela alderdi morea.
EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektorala dela iritzi dio Anduezak
Alderdi Sozialistak EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira Etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak, abenduan, Legebiltzarrean onartu den legea ez babesteko erabakia elektorala dela iritzi dio Anduezak. Araudi berriak larria den egoera bat bideratzen lagunduko duela argudiatuz, PSE-EEren idazkari nagusiak demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri.
Ansola: "EAJk azkartasunez eta zorroztasunez jokatu du lehen unetik"
Epaileak emandako azken urratsa jakin eta berehala alderdiak irmo jokatu duela azpimarratu du BBBko presidenteak, eta gogoratu du kontrakoa frogatzen den arte, errugabetasun presuntzioa errespetatu beharra dagoela.
Getxoko alkateak ziurtatu du justiziarekin elkarlanean jarraituko duela Irurak Bat jauregiaren kasuan
Algortako Irurak Bat eraikin babestuaren (San Nicolas kalea, 11) eraispena ikertzen ari den epaileak uste du zantzu "nahikoak" daudela prebarikazio delitua EAJko hiru zinegotziri eta tokiko Udaleko hainbat teknikariri egozteko, eta, horren aurrean, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazi du "oso egun gogorra eta zaila” izaten ari dela. Hala ere, justiziarekin elkarlanean jarraituko duela iragarri du.
Epaileak Getxoko hiru zinegotzi jeltzale inputatu ditu eraitsitako jauregiaren kasuan
EAJk datozen egunotan ordezkatuko ditu ikerketapean dauden hiru zinegotziak, karguak utzi ostean. Errugabe direla berretsi dute, baina uste dute komenigarria dela kargua uztea.
Antisistema kasuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Zupiriak
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta ohartarazi du ugaritzen ari direla muturreko eta antisistemen kasuak, eta testuinguru horretan kokatu du urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluak.
Gasteizko osoko bilkurak 2026ko aurrekontuak onartu ditu, PSE-EE, EAJ eta EH Bilduren botoekin
Hiru urtean jarraian aurrekontuak onartu izana azpimarratu du alkateak, eta Artolazabalek, berriz, ukatu egin du lidergoa EH Bilduren esku laga dutela. Koalizioko ordezkariak, berriz, akordioa "pozgarria" dela nabarmendu du.
EH Bilduk kritikatu egin du Solariako bi zuzendari ohik EAJren eskutik Administrazio Publikoan karguak izatea
Koalizio subiranistak gogorarazi du gaur egun parke fotovoltaikoak sortzeko 19 proiektu daudela Araban, eta zalantzan jarri ditu bi goi-kargudun horien interesak: "Eskandalua da". Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak Eusko Legebiltzarrean gezurretan aritzea egotzi dio koalizio subiranistari, "aurkari politikoaren aurka egiteko".
Pradales: "Mundu ezegonkor honetan, babesleku gisa balio duen eredu ona da Euskadi"
Davoseko Munduko Ekonomia Foroan egindako bisitaren amaieran, euskal eredua defendatu du lehendakariak.
Mikel Torresek dio erabakitzeko eskubidea dela Estatutu berria adosteko "oztopo nagusia"
Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburu eta lehendakariorde sozialistak ziurtatu duenez, erabakitzeko eskubidea "marra gorri" bat da, eta adierazi du sozialistek ez dutela "gurutzatuko". Esan du negoziazioa geldiarazi lezakeela auzi horrek.