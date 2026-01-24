Kongresua
Podemos inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du Vaquerok

BARAKALDO (BIZKAIA), 24/01/2026.- El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero (2d), ha abierto este sábado en Barakaldo (Bizkaia) el congreso de la formación, que establecerá una “nueva hoja de ruta” para “reforzar” la formación como “herramienta política y social más útil para defender los intereses de la mayoría social" en el País Vasco.EFE/ Miguel Toña
Euskadiko Podemos Ahal Dugu kongresua egiten ari da Barakaldoko BECen "Aurrera Begira!" lelopean. Richar Vaquero koordinatzaile nagusiak esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela alderdi morea.

