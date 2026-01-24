ASANBLEA NACIONAL DE SORTU
Xabier Iraola se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"

IRUN (GIPUZKOA), 24/01/2026.- El nuevo coordinador general de Sortu, Xabier Iraola (2i), junto a su preecesor, Arkaitz Rodríguez (i), este sábado durante un congreso celebrado por su partido en Irun (Gipuzkoa), con el que Sortu ha presentado oficialmente a los quince integrantes de la nueva ejecutiva. EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: Xabier Iraolak "Euskal Estatuaren oinarriak eraikitzea" jarri du erronka
El nuevo coordinador general de Sortu ha destacado que el pueblo vasco "necesita y quiere un Estado propio" porque es "una nación y tiene derecho a ser libre". En ese sentido, se ha marcado como objetivo de "alcanzar la liberación nacional y social de Euskal Herria" y "construir las bases del Estado vasco".

