Xabier Iraolak "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" jarri du erronkatzat
Sorturen koordinatzaile orokor berriak azpimarratu duenez, Euskal Herriak "estatu propioa behar eta nahi du, nazio bat delako eta aske izateko eskubidea duelako". Horren harian esan du Sorturen erronken artean "Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala lortzea" eta "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" daudela.
Zure interesekoa izan daiteke
Lore eskaintza egin diote Gregorio Ordoñezi, hil zutenetik 31 urtera
Ekitaldian, "gizarte isil eta kokildu baten duintasuna salbatu zutenak" goratu ditu bere alargun Ana Iribarrek. Gipuzkoako zenbait erakundetako ordezkariak izan dira lore eskaintzan, tartean, Donostiako alkate Jon Insausti.
EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak
Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gain, PSE-EEren idazkari nagusiak demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri.
Getxoko auziaren harira "azkar eta irmo" jokatu duela esan du EAJk, errugabetasun-presuntzioa errespetatuta
BBBko presidenteak gogorarazi du ikerketapean dauden zinegotziak ordezkatzeko prozesua martxan dela, horiek "aktak alderdiaren esku utzi zituzten une beretik". Ildo horretatik, Bizkaiko udalerriaren "gobernagarritasunarekiko konpromisoa" azpimarratu du.
Podemos inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du Vaquerok
Euskadiko Podemos Ahal Dugu kongresua egiten ari da Barakaldoko BECen "Aurrera Begira!" lelopean. Richar Vaquero koordinatzaile nagusiak esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela alderdi morea.
Ansola: "EAJk azkartasunez eta zorroztasunez jokatu du lehen unetik"
Epaileak emandako azken urratsa jakin eta berehala alderdiak irmo jokatu duela azpimarratu du BBBko presidenteak, eta gogoratu du kontrakoa frogatzen den arte, errugabetasun presuntzioa errespetatu beharra dagoela.
Getxoko alkateak ziurtatu du justiziarekin elkarlanean jarraituko duela Irurak Bat jauregiaren kasuan
Algortako Irurak Bat eraikin babestuaren (San Nicolas kalea, 11) eraispena ikertzen ari den epaileak uste du zantzu "nahikoak" daudela prebarikazio delitua EAJko hiru zinegotziri eta tokiko Udaleko hainbat teknikariri egozteko, eta, horren aurrean, Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazi du "oso egun gogorra eta zaila” izaten ari dela. Hala ere, justiziarekin elkarlanean jarraituko duela iragarri du.
Epaileak Getxoko hiru zinegotzi jeltzale inputatu ditu eraitsitako jauregiaren kasuan
EAJk datozen egunotan ordezkatuko ditu ikerketapean dauden hiru zinegotziak, karguak utzi ostean. Errugabe direla berretsi dute, baina uste dute komenigarria dela kargua uztea.
Antisistema kasuak ugaritzen ari direla ohartarazi du Zupiriak
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta ohartarazi du ugaritzen ari direla muturreko eta antisistemen kasuak, eta testuinguru horretan kokatu du urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluak.
Gasteizko osoko bilkurak 2026ko aurrekontuak onartu ditu, PSE-EE, EAJ eta EH Bilduren botoekin
Hiru urtean jarraian aurrekontuak onartu izana azpimarratu du alkateak, eta Artolazabalek, berriz, ukatu egin du lidergoa EH Bilduren esku laga dutela. Koalizioko ordezkariak, berriz, akordioa "pozgarria" dela nabarmendu du.