Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
Xabier Iraola (Igeldo, 1993) es desde este sábado el nuevo coordinador de Sortu, tras tomar el relevo a Arkaitz Rodríguez, con ocho años al frente de la formación abertzale. Iraola, quien ha sido elegido por el 96 % de la militancia en el IV Congreso, se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco".
Con Iraola al frente, Sortu ha renovado su Secretaría Nacional, que estará compuesta por ocho mujeres y siete hombres y que pondrá en marcha su nueva hoja de ruta, 'Herri gogoa' (voluntad del pueblo). El igeldoarra fue uno de los fundadores de Ernai y ha sido secretario de Herrigintza de Sortu durante los últimos cinco años.
Iraola ha comenzado su discurso expresando el agradecimiento a la militancia y al Consejo Nacional saliente y ha dedicado unas palabras en recuerdo de "presos, exiliados y deportados políticos vascos y sus familiares". El nuevo coordinador general de Sortu se ha referido a la situación actual de la política internacional con la disyuntiva del "capital o la vida", y en ese sentido, ha criticado las palabras de agradecimiento a Trump del presidente de Repsol y antiguo dirigente, Josu Jon Imaz: "Josu Jon capital, nosotros la vidad".
Según Iraola, actualmente vivimos "tiempos convulsos" y que "Euskal Herria tampoco está a salvo de discursos y actitudes reaccionarias, de esas potenciales amenazas. No obstante, ha reivindicado que también "surgen oportunidades".
"Aquí y ahora, debemos reivindicar la construcción de una sociedad socialista que transforme radicalmente el actual sistema político-económico y ponga en el centro la vida y los cuidados", ha reclamado, para añadir que "la lucha de clases, la lucha feminista y antirracista, en definitiva, la construcción de una civilización justa está vinculada al proceso de liberación nacional".
Respecto de los retos que se marca Sortu, Xabi Iraola ha citado que se trata de "reformar el proyecto nacional vasco, dando respuesta a los retos generacionales; reconectar con el verdadero sentido transformador de la política, en unos tiempos en los que las posiciones antipolíticas se están expandiendo de la mano de la extrema derecha; y construir las bases del Estado vasco, pensando y actuando como Estado en todos los ámbitos". En este sentido, ha reiterado su "apuesta" por "reforzar EH Bildu y EH Bai como principales referencias y herramientas de transformación política y social de las y los independentistas de izquierdas".
Por último, de cara al "movimiento de liberación nacional vasco", Iraola ha hecho un llamamiento a las nuevas generaciones: "No estamos hoy aquí para recorrer el camino que otros muchos han recorrido. Estamos hoy aquí para recorrer nuestro propio camino, sin olvidar el trabajo que nos ha traído hasta aquí, manteniendo las raíces del proyecto político histórico de la izquierda abertzale, para actualizarlo, reformarlo y abrir nuevos horizontes".
Rodríguez, "satisfecho con los avances" logrados
Iraola ha tomado el relevo de Arkaitz Rodríguez, tras ocho años al frente de la formación. Visiblemente emocionado, el donostiarra ha recibido un larga y caluroso aplauso por parte de las personas congregadas en Ficoba. Tras agradecer "el apoyo y el compromiso" recibido, Rodríguez ha dicho sentirse satisfecho por los avances conseguidos.
