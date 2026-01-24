Xabier Iraola aukeratu dute Sorturen koordinatzaile orokor, Arkaitz Rodriguezen lekukoa jasota
Sorturen koordinatzaile orokor berriak hiru erronka jarri dizkio garai berriari: "euskal proiektu nazionala eraberritzea, politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea". Rodriguez "pozik" azaldu da zortzi urteotan "aurrera egindako urratsengatik".
Gaurdanik Xabier Iraola (Igeldo, 1993) da Sorturen koordinatzaile orokor berria, Arkaitz Rodriguezi erreleboa hartuta. Sortuk Ficoban (Irun) egin duen IV. Kongresua ixteko ekitaldian hartu du kargua Iraolak, militanteen % 96ren babesa eskuratuta. Garai berrian hiru erronka ezarri ditu Iraolak: "euskal proiektu nazionala eraberritzea, politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea".
Koordinatzaile orokor kargua ez ezik, Nazio Idazkaritza ere berritu du Sortuk. Zortzi emakumek eta zazpi gizonek osatuko dute zuzendaritza berria, eta ‘Herri gogoa’ ponentzian jasotakoak izango dituzte gidalerro nagusi. Iraola Ernairen sortzaileetako bat izan zen, eta Sorturen Herrigintzako idazkaria izan da azken bost urteetan
Militanteei eta aurreko Nazio Idazkaritzari eskerrak emanez hasi du bere hitzaldia Iraolak, eta "besarkada beroa" eskaini die "euskal preso, iheslari eta deportatu politikoen senitartekoei". Ondoren, egungo nazioarteko politikaren argazkia atera nahi izan du, eta "kapitala ala bizitza" atakaren aurrean, Sortuk "bizitza" aukeratzen duela azpimarratu du. Horren harira, Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari ordezkariak Trumpi egindako esker hitzak salatu ditu: "Josu Jonek, kapitala; guk, bizitza", esan du.
Horren hitzetan, "krisi garaiak" dira egungoak, "arrisku handiko garaiak", baina baita "aukera handikoak" ere. "Gaur eta orain, jendarte sozialista baten ortzi muga eskaini beharra dago, egungo sistema politiko-ekonomikoa errotik aldatzeko gai izango dena, eta bizitza eta zaintza erdigunean jarriko dituena", adierazi du. Horren arabera, "klase borroka, borroka feminista eta antiarrazista, azken batean, zibilizazio justuago bat eraikitzea gure herrian nazio askapen prozesuarekin lotua dago".
Sorturen erronkak hizpide, Xabier Iraolak hiru aipatu ditu: "euskal proiektu nazionala eraberritzea; politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea (eskuin-muturraren eskutik politikaren aurkako jarrerak hedatzen ari diren garaiotan); eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea, eremuz eremu estatu gisa pentsatuz eta arituz". Horren ildotik, EH Bildu eta EH Bai koalizioen aldeko "apustua" sendotzea aldarrikatu du.
Azkenik, "euskal nazio askapenerako mugimendua" ahotan, Iraolak belaunaldi berriei egin die deia: "Gu ez gaude gaur hemen beste askok ibili zituzten bide berak ibiltzeko. Gu gaur hemen gaude, honaino ekarri gaituen ibilkera presente, gure bide propioak ibiltzeko. Ezker abertzalearen proiektu politiko historikoaren sustraiak mantenduta, proiektu hori gaurkotzeko, eraberritzeko eta bide berriak irekitzeko".
Rodriguez, "pozik" zortzi urteotan emandako "aurrera urratsekin"
Oso hunkituta azaldu da Arkaitz Rodriguez, agurrean. Ficoban bildutakoen txalo zaparrada beroa eta luzea jaso du donostiarrak. Sorturen koordinatzaile orokor izan den zortzi urteotan jasotako "babesa eta konpromisoa" eskertu ditu lehenik, eta, ondoren, balantzea egiteko orduan, lortutako aurrerapausoekin "pozik" azaldu da.
Mezu populisten aurrean erne ibiltzeko eskatu die Chivitek gazteei
PSNko idazkari nagusiak Nafarroako Gazte Sozialisten Kongresuan hitz egin du larunbat honetan, eta ultraeskuinaren mezu populistei buruz ohartarazi die gazteei, politikan aktiboki parte hartzeko deia egiteaz batera. Halaber, ziurtatu du "gatazka kulturala" gertatzen ari dela sare sozialetan, non "mezu sinplistak eta desinformazioa" zabaltzen diren.
Cristina Ibarrola: "UPNk ez du sekula Maria Chivite presidente egingo"
Alderdiaren Egunean, UPNk Iruñeko Navarra Arenan egindako ekitaldian, Ibarrolak nabarmendu du bere alderdiak hauteskundeak irabaziko dituela berriro, baina oraingoan ez diola Maria Chiviteri presidente izateko aukerarik emango. "Ez diogu berriro akordio bat eskainiko, UPNk hauteskundeak irabazten baditu, Gobernua guretzat izango da", adierazi du.
Trumpekin izandako bileran Imazek egindako adierazpenetako batzuk soberan zeuden, Estebanen ustez
EBBko presidente Aitor Estebanek begi onez jo du Repsoleko kontseilari delegatu Josu Jon Imaz, Venezuelan egin daitezkeen balizko inbertsioen inguruan hitz egiteko, AEBko presidente Donald Trumpekin bildu izana. Hala ere, aitortu du ez datorrela bat Imazek esandako guztiarekin; adibidez, ez zitzaion ondo iruditu Trumpi eskerrak ematea, ez eta Mexikoko Golkoari "Amerikako Golko" deitzea ere.
Lore-eskaintza egin diote Gregorio Ordoñezi, hil zutenetik 31 urte bete direnean
Ekitaldian, "gizarte isil eta kikildu baten duintasuna salbatu zutenak" goratu ditu Ana Iribar alargunak. Lore-eskaintzan, Gipuzkoako zenbait erakundetako ordezkariak ere izan dira, Jon Insausti Donostiako alkatea tartean.
Xabier Iraolak "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" jarri du erronkatzat
Sorturen koordinatzaile orokor berriak azpimarratu duenez, Euskal Herriak "estatu propioa behar eta nahi du, nazio bat delako eta aske izateko eskubidea duelako". Horren harian esan du Sorturen erronken artean "Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala lortzea" eta "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" daudela.
EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak
Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gainera, demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri PSE-EEren idazkari nagusiak.
Getxoko auziaren harira "azkar eta irmo" jokatu duela esan du EAJk, errugabetasun-presuntzioa errespetatuta
BBBko presidenteak gogorarazi du ikerketapean dauden zinegotziak ordezkatzeko prozesua martxan dela, horiek "aktak alderdiaren esku utzi zituzten une beretik". Ildo horretatik, Bizkaiko udalerriaren "gobernagarritasunarekiko konpromisoa" azpimarratu du.
Podemos inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du Vaquerok
Euskadiko Podemos Ahal Dugu kongresua egiten ari da Barakaldoko BECen "Aurrera Begira!" lelopean. Richar Vaquero koordinatzaile nagusiak esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela alderdi morea.
Ansola: "EAJk azkartasunez eta zorroztasunez jokatu du lehen unetik"
Epaileak emandako azken urratsa jakin eta berehala alderdiak irmo jokatu duela azpimarratu du BBBko presidenteak, eta gogoratu du kontrakoa frogatzen den arte, errugabetasun presuntzioa errespetatu beharra dagoela.