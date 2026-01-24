SORTUREN BATZAR NAZIONALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabier Iraola aukeratu dute Sorturen koordinatzaile orokor, Arkaitz Rodriguezen lekukoa jasota

Sorturen koordinatzaile orokor berriak hiru erronka jarri dizkio garai berriari: "euskal proiektu nazionala eraberritzea, politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea". Rodriguez "pozik" azaldu da zortzi urteotan "aurrera egindako urratsengatik". 

IRUN (GIPUZKOA), 24/01/2026.- El nuevo coordinador general de Sortu, Xabier Iraola (2i), junto a su preecesor, Arkaitz Rodríguez (i), este sábado durante un congreso celebrado por su partido en Irun (Gipuzkoa), con el que Sortu ha presentado oficialmente a los quince integrantes de la nueva ejecutiva. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaurdanik Xabier Iraola (Igeldo, 1993) da Sorturen koordinatzaile orokor berria, Arkaitz Rodriguezi erreleboa hartuta. Sortuk Ficoban (Irun) egin duen IV. Kongresua ixteko ekitaldian hartu du kargua Iraolak, militanteen % 96ren babesa eskuratuta. Garai berrian hiru erronka ezarri ditu Iraolak: "euskal proiektu nazionala eraberritzea, politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea".

Koordinatzaile orokor kargua ez ezik, Nazio Idazkaritza ere berritu du Sortuk. Zortzi emakumek eta zazpi gizonek osatuko dute zuzendaritza berria, eta ‘Herri gogoa’ ponentzian jasotakoak izango dituzte gidalerro nagusi. Iraola Ernairen sortzaileetako bat izan zen, eta Sorturen Herrigintzako idazkaria izan da azken bost urteetan

Militanteei eta aurreko Nazio Idazkaritzari eskerrak emanez hasi du bere hitzaldia Iraolak, eta "besarkada beroa" eskaini die "euskal preso, iheslari eta deportatu politikoen senitartekoei". Ondoren, egungo nazioarteko politikaren argazkia atera nahi izan du, eta "kapitala ala bizitza" atakaren aurrean, Sortuk "bizitza" aukeratzen duela azpimarratu du. Horren harira, Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari ordezkariak Trumpi egindako esker hitzak salatu ditu: "Josu Jonek, kapitala; guk, bizitza", esan du. 

Horren hitzetan, "krisi garaiak" dira egungoak, "arrisku handiko garaiak", baina baita "aukera handikoak" ere. "Gaur eta orain, jendarte sozialista baten ortzi muga eskaini beharra dago, egungo sistema politiko-ekonomikoa errotik aldatzeko gai izango dena, eta bizitza eta zaintza erdigunean jarriko dituena", adierazi du. Horren arabera, "klase borroka, borroka feminista eta antiarrazista, azken batean, zibilizazio justuago bat eraikitzea gure herrian nazio askapen prozesuarekin lotua dago". 

Sorturen erronkak hizpide, Xabier Iraolak hiru aipatu ditu: "euskal proiektu nazionala eraberritzea; politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea (eskuin-muturraren eskutik politikaren aurkako jarrerak hedatzen ari diren garaiotan); eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea, eremuz eremu estatu gisa pentsatuz eta arituz". Horren ildotik, EH Bildu eta EH Bai koalizioen aldeko "apustua" sendotzea aldarrikatu du. 

Azkenik, "euskal nazio askapenerako mugimendua" ahotan, Iraolak belaunaldi berriei egin die deia: "Gu ez gaude gaur hemen beste askok ibili zituzten bide berak ibiltzeko. Gu gaur hemen gaude, honaino ekarri gaituen ibilkera presente, gure bide propioak ibiltzeko. Ezker abertzalearen proiektu politiko historikoaren sustraiak mantenduta, proiektu hori gaurkotzeko, eraberritzeko eta bide berriak irekitzeko". 

Rodriguez, "pozik" zortzi urteotan emandako "aurrera urratsekin"

Oso hunkituta azaldu da Arkaitz Rodriguez, agurrean. Ficoban bildutakoen txalo zaparrada beroa eta luzea jaso du donostiarrak. Sorturen koordinatzaile orokor izan den zortzi urteotan jasotako "babesa eta konpromisoa" eskertu ditu lehenik, eta, ondoren, balantzea egiteko orduan, lortutako aurrerapausoekin "pozik" azaldu da.

18:00 - 20:00
Sortu Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Alderdi Politikoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

aitor esteban onda ceron
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpekin izandako bileran Imazek egindako adierazpenetako batzuk soberan zeuden, Estebanen ustez

EBBko presidente Aitor Estebanek begi onez jo du Repsoleko kontseilari delegatu Josu Jon Imaz, Venezuelan egin daitezkeen balizko inbertsioen inguruan hitz egiteko, AEBko presidente Donald Trumpekin bildu izana. Hala ere, aitortu du ez datorrela bat Imazek esandako guztiarekin; adibidez, ez zitzaion ondo iruditu Trumpi eskerrak ematea, ez eta Mexikoko Golkoari "Amerikako Golko" deitzea ere.

BILBAO, 24/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (i), y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete (2i), han abierto este sábado en Bilbao la jornada de información sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que ha reunido, entre otros, a los responsables institucionales socialistas en esta materia (alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas) del territorio de Bizkaia. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak

Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gainera, demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri PSE-EEren idazkari nagusiak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X