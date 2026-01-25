Juan Mari Atutxa, entrevistado por ETB, hace referencia al debate del modelo policial y al caso Rosa Zarra, entre otros

La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".