Juan Mari Atutxa, entrevistado por ETB, hace referencia al debate del modelo policial y al caso Rosa Zarra, entre otros
"Es un honor para mí recibir el Premio de la Fundación Sabino Arana", ha dicho, satisfecho, Juan Mari Atutxa. "Poner el modelo policial en cuestión es un derecho. Se puede discutir: si fuera el caso, corregir", ha subrayado el que fuera consejero de Seguridad durante casi ocho años.
Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Araia y Amurrio durante el fin de semana
El Departamento de Seguridad ha condenado rotundamente las pintadas y ha denunciado que "una vez más los enemigos de la convivencia pretenden imponer su totalitarismo señalando a agentes de la Ertzaintza que trabajan para que la ciudadanía viva en una Euskadi segura y democrática". Ayer, los sindicatos Euspel y Esan, el diputado general de Álava, el PP vasco y EH Bildu de Asparrena también rechazaron las pintadas.
Sánchez muestra su apoyo al ministro español Óscar Puente, mientras PP y ERC piden su dimisión
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de España de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro español de Transportes por su "incapacidad manifiesta" a la hora de afrontar y explicar lo sucedido.
Podemos Euskadi apuesta por "construir candidaturas amplias" para tener "una izquierda vasca fuerte"
"Se considera que es hora de redefinir el autogobierno, y se apoya el derecho a decidir, pero lo que de verdad urge es usar las herramientas de las que disponemos, incluido algo tan valioso como es nuestra lengua, el euskera, para unir en lo social, nunca para dividir", dicen sobre el módelo de país.
Los premios Sabino Arana reconocen la labor de la UNRWA, del club Bera Bera Eskubaloia o de Juan Mari Atutxa, entre otros
Presidida por el lehendakari Imanol Pradales, la gala también ha distinguido al médico Eduardo Anitua; al músico y folklorista, Enrike Zelaia, o a la empresa textil Etxeondo. En palabras de la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.
Atutxa se muestra abierto a pedir disculpas a la familia de Rosa Zarra
Entrevistado por los servicios informativos de ETB, Juan Mari Atutxa ha matizado que se debe tener en cuenta y reparar, igualmente, a las víctimas de otras violencias, como los 15 ertzainas asesinados por ETA. Atutxa ha sido uno de los galardonados con los premios Sabino Arana, por su apuesta por la convivencia democrática y por su coraje en tiempos de violencia.
Vitero: "Los presupuestos de Gasteiz son un nuevo ejemplo de la capacidad de EH Bildu para llegar a acuerdos"
La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado que para llegar a acuerdos hacen falta "altura de miras, respeto y colaboración", y que "en ese camino siempre va a seguir" la coalición.
Pradales y Sánchez se reunirán este martes en Moncloa
Así lo confirman fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. La cita llega tras el último traspaso 'in extremis' de otras cinco competencias a Euskadi.
El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales
El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, se ha remitido a las declaraciones realizadas ayer al ser preguntado por informaciones periodísticas en las que se apunta a que toda la junta del gobierno local estaría involucrada en el derribo.
Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha
La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".