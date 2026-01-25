Podemos Euskadi apuesta por "construir candidaturas amplias" para tener "una izquierda vasca fuerte"
La militancia de Podemos Euskadi muestra su disposición a "construir candidaturas amplias de transformación, en coalición con otras fuerzas si fuera necesario, para que Euskadi tenga una izquierda fuerte", tras las votaciones realizadas en el seno del Congreso Político del partico celebrado durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo.
En un comunicado, Podemos Euskadi ha explicado que se han incorporado casi 100 aportaciones a su documento de posicionamiento, "la gran mayoría" de las recibidas por parte de la militancia. Estas aportaciones y acuerdos se dividen en cinco "bloques estratégicos que se han debatido a lo largo de todo el fin de semana: Modelo de país; Modelo Económico y productivo; Crisis Climática, Transición energética y Medioambiente; Desafío migratorio; y Políticas de pactos y relación con otras fuerzas políticas".
Sobre el modelo de país se ha acordado apostar por la "cohesión social" en vez de la "confrontación identitaria" en el debate sobre el estatus vasco. "Se considera que es hora de redefinir el autogobierno, y se apoya el derecho a decidir, pero lo que de verdad urge es usar las herramientas de las que disponemos, incluido algo tan valioso como es nuestra lengua, el euskera, para unir en lo social, nunca para dividir", han detallado.
Además, la fórmula más votada para la nomenclatura que define el modelo republicano de Podemos Euskadi es la de "república plurinacional, laica y socialista".
Respecto al bloque de pactos y relación con otras fuerzas políticas, la militancia acepta "pactar con otras formaciones políticas, pero siempre en base a programas y contenidos", y cree que el partido "debe estar dispuesto a construir candidaturas amplias de transformación, en coalición con otras fuerzas si fuera necesario, para que Euskadi tenga una izquierda fuerte".
En ese sentido, se apuesta por un estilo político "de confrontación estratégica, por temáticas o interés coyuntural, pero abiertas a la negociación en lo concreto". "Los acuerdos que se alcancen sólo podrán aceptarse si se consigue fuerza y visibilidad política, y que no impliquen diluirse o sacrificar principios", han apuntado.
Igualdad de oportunidades en la OPEs
Sobre el posicionamiento respecto a las OPEs, el cocumento de Podemos Euskadi señala que "la militancia dejó bien claro que se deben establecer porcentajes necesarios y perfiles asimétricos adaptados a las zonas y puestos de trabajo, estableciendo unos requisitos lingüísticos diferentes a los perfiles actuales, y que garanticen los derechos lingüísticos adecuadamente pero también los derechos laborales y la igualdad de oportunidades".
En cuanto al modelo económico y productivo, apuesta por un modelo de "planificación pública, con Fondo Soberano y salarios dignos para recuperar soberanía y arraigo industrial". En lo que respecta a la industria militar, han explicado, "es muy mayoritario para Podemos Euskadi el hecho de que la seguridad se construye desde la diplomacia, la prevención de conflictos, la cooperación internacional y los derechos humanos", por lo que la opción para el partido es "que los recursos públicos destinados a armamento se orienten a políticas de paz".
También se refiere a la crisis climática, la transición energética y medioambiente, para indicar que pretende "plantar cara al poder corporativo y al negacionismo climático, y apostar por la energía pública, la justicia ambiental y fin del maltrato animal".
"La postura de Podemos Euskadi respecto al transporte público también es inequívoca, un tercio de los votos apuestan por la gratuidad total, aunque son dos tercios los que consideran que la fórmula más adecuada es la gratuidad hasta determinada edad, y mantener el 50% para el resto de la ciudadanía", se recoge, y sobre las Zonas de Bajas Emisiones, propone "mejorar las actuales, evitando la entrada de híbridos por contaminar en ciudad de manera similar a uno de combustión y ampliándolo a los barrios periféricos para no empeorar la calidad del aire respecto a las ZBE del centro".
Finalmente, defiende que, en materia migratoria, no debe "entrar bajo ningún concepto en relatos que puedan estigmatizar la inmigración, nunca". "Podemos Euskadi apuesta por un modelo social antirracista que asegure derechos para todas las personas y ponga freno a los discursos de odio", ha defendido.
