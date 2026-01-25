KONGRESU POLITIKOAREN AMAIERA
Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko

"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.

Clausura del Congreso Político de Podemos Euskadi en el BEC REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/1/2026
Podemosen Kongresuaren amaiera ekitaldia. Argazkia: EuropaPress
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Podemos Euskadiko militantzia prest dago "eraldaketarako hautagaitza zabalak eraikitzeko, beste indar batzuekin koalizioan, beharrezkoa balitz, Euskadik ezker indartsua izan dezan". Hala erabaki dute asteburu honetan, Barakaldoko BECen egindako alderdiaren Kongresu Politikoan.

Ohar batean, Podemos Euskadik azaldu du militantziak ia 100 ekarpen egin dizkiola bere posizionamendu-dokumentuari. Ekarpen eta akordio horiek bost multzo estrategikotan banatzen dira eta eztabaidagai izan dira asteburu osoan: Herri Eredua; Eredu Ekonomiko eta Produktiboa; Krisi Klimatikoa, Trantsizio Energetikoa eta Ingurumena; Migrazio Erronka; eta Beste indar politiko batzuekiko itun eta harreman politikak".

Herri ereduari dagokionez , "kohesio sozialaren" aldeko apustua egitea adostu dute, euskal estatusari buruzko eztabaidan "identitate arteko norgehiagokaren" aurrean. "Autogobernua birdefinitzeko garaia dela uste dugu, eta erabakitzeko eskubidea babesten dugu, baina benetan premiazkoa da ditugun tresnak erabiltzea, gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, inoiz ez zatitzeko", zehaztu dute.

Podemos Euskadiren eredua "errepublika nazioanitza, laikoa eta sozialista" dela ere definititu da.

Beste indar politiko batzuekiko itunen eta harremanen blokeari dagokionez, militantziak  "beste alderdi politiko batzuekin itunak egitea" onartzen du, baina "beti, programen eta edukien arabera", eta uste du alderdiak prest egon behar duela "eraldaketarako hautagaitza zabalak eraikitzeko, beste indar batzuekin koalizioan joanez, beharrezkoa balitz, Euskadik ezker indartsua izan dezan".

Zentzu horretan, erabiliko den estilo politikoa "gai eta interes koiunturaletan konfrontazio estrategikokoarena izango da, baina negoziazio zehatzetara irekia". "Lortzen diren akordioak indar eta ikusgarritasun politikoa lortzen bada bakarrik onartuko dira, printzipioak alde batera utzi gabe", adierazi dute. 

Aukera-berdintasuna lan-eskaintza publikoetan

LEPekiko posizionamenduari dagokionez, Podemos Euskadiren dokumentuak honako hau adierazten du: "militantziak argi eta garbi utzi zuen eremu eta lanpostuetara egokitutako beharrezko portzentajeak eta profil asimetrikoak ezarri behar direla, egungo hizkuntza-eskakizunez bestelako hizkuntza-eskakizunak ezarriz, eta hizkuntza-eskubideak behar bezala bermatuz, baina baita lan-eskubideak eta aukera-berdintasuna ere ".

BARAKALDO (BIZKAIA), 25/01/2026.- Podemos Euskadi ha clausurado este domingo su Congreso político con las intervenciones de su coordinador general, Richar Vaquero (i), y el diputado y miembro del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del partido Javier Sánchez Serna (d). EFE/ Miguel Toña

Eredu ekonomiko eta produktiboari dagokionez, "Funts Subiranoa eta soldata duinak dituen plangintza publikoaren" ereduaren alde egiten du Euskadiko Podemosek, "subiranotasuna eta industria-sustraitzea berreskuratzeko". Industria militarrari dagokionez, "segurtasuna diplomaziatik, gatazken prebentziotik, nazioarteko lankidetzatik eta giza eskubideetatik eraikitzen dela" nabarmendu dute, eta, beraz, euren aukera "armamentura bideratutako baliabide publikoak bake-politiketara bideratzea" dela defendatu dute.

Bestalde,  krisi klimatikoari, trantsizio energetikoari eta ingurumenari dagokionean, alderdiak "botere korporatiboari eta negazionismo klimatikoari aurre egin nahi die, eta energia publikoaren, ingurumen-justiziaren eta animalien tratu txarren amaieraren alde egin nahi du".

"Podemos Euskadik garraio publikoari buruz duen jarrera ere argia da: boto emaileen herenak erabateko doakotasunaren alde egiten dute, baina bi herenek uste dute formularik egokiena doakotasuna adin jakin batera arte izatea dela, eta gainerako herritarrentzat % 50ari eustea", jasotzen da. Emisio Baxuko Eremuei dagokienez, "egungo guneak hobetzea" proposatzen du alderdi moreak, "errekuntza-autoen antzera kutsatzen duten hibridoak sartzea saihestuz eta auzo periferikoetara zabalduz, airearen kalitatea ez okertzeko erdiguneko ZBEekin alderatuta ".

Azkenik, migrazioari dagokionez, Euskadiko Podemosek argi du ez duela "inolaz ere sartu behar immigrazioa estigmatizatu dezaketen kontakizunetan, inoiz ez". "Podemos Euskadik arrazakeriaren aurkako eredu sozial baten alde egiten du, pertsona guztientzako eskubideak bermatuko dituena eta gorrotoaren diskurtsoak geldiaraziko dituena", defendatu du.

Vaquerok "Podemos indartsu bat" eskatu du gobernuek "bidezko politikak" egin ditzaten
Podemos Euskadi Alderdi Politikoak Euskal Autonomia Erkidegoa

