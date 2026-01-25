Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko
"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.
Podemos Euskadiko militantzia prest dago "eraldaketarako hautagaitza zabalak eraikitzeko, beste indar batzuekin koalizioan, beharrezkoa balitz, Euskadik ezker indartsua izan dezan". Hala erabaki dute asteburu honetan, Barakaldoko BECen egindako alderdiaren Kongresu Politikoan.
Ohar batean, Podemos Euskadik azaldu du militantziak ia 100 ekarpen egin dizkiola bere posizionamendu-dokumentuari. Ekarpen eta akordio horiek bost multzo estrategikotan banatzen dira eta eztabaidagai izan dira asteburu osoan: Herri Eredua; Eredu Ekonomiko eta Produktiboa; Krisi Klimatikoa, Trantsizio Energetikoa eta Ingurumena; Migrazio Erronka; eta Beste indar politiko batzuekiko itun eta harreman politikak".
Herri ereduari dagokionez , "kohesio sozialaren" aldeko apustua egitea adostu dute, euskal estatusari buruzko eztabaidan "identitate arteko norgehiagokaren" aurrean. "Autogobernua birdefinitzeko garaia dela uste dugu, eta erabakitzeko eskubidea babesten dugu, baina benetan premiazkoa da ditugun tresnak erabiltzea, gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, inoiz ez zatitzeko", zehaztu dute.
Podemos Euskadiren eredua "errepublika nazioanitza, laikoa eta sozialista" dela ere definititu da.
Beste indar politiko batzuekiko itunen eta harremanen blokeari dagokionez, militantziak "beste alderdi politiko batzuekin itunak egitea" onartzen du, baina "beti, programen eta edukien arabera", eta uste du alderdiak prest egon behar duela "eraldaketarako hautagaitza zabalak eraikitzeko, beste indar batzuekin koalizioan joanez, beharrezkoa balitz, Euskadik ezker indartsua izan dezan".
Zentzu horretan, erabiliko den estilo politikoa "gai eta interes koiunturaletan konfrontazio estrategikokoarena izango da, baina negoziazio zehatzetara irekia". "Lortzen diren akordioak indar eta ikusgarritasun politikoa lortzen bada bakarrik onartuko dira, printzipioak alde batera utzi gabe", adierazi dute.
Aukera-berdintasuna lan-eskaintza publikoetan
LEPekiko posizionamenduari dagokionez, Podemos Euskadiren dokumentuak honako hau adierazten du: "militantziak argi eta garbi utzi zuen eremu eta lanpostuetara egokitutako beharrezko portzentajeak eta profil asimetrikoak ezarri behar direla, egungo hizkuntza-eskakizunez bestelako hizkuntza-eskakizunak ezarriz, eta hizkuntza-eskubideak behar bezala bermatuz, baina baita lan-eskubideak eta aukera-berdintasuna ere ".
Eredu ekonomiko eta produktiboari dagokionez, "Funts Subiranoa eta soldata duinak dituen plangintza publikoaren" ereduaren alde egiten du Euskadiko Podemosek, "subiranotasuna eta industria-sustraitzea berreskuratzeko". Industria militarrari dagokionez, "segurtasuna diplomaziatik, gatazken prebentziotik, nazioarteko lankidetzatik eta giza eskubideetatik eraikitzen dela" nabarmendu dute, eta, beraz, euren aukera "armamentura bideratutako baliabide publikoak bake-politiketara bideratzea" dela defendatu dute.
Bestalde, krisi klimatikoari, trantsizio energetikoari eta ingurumenari dagokionean, alderdiak "botere korporatiboari eta negazionismo klimatikoari aurre egin nahi die, eta energia publikoaren, ingurumen-justiziaren eta animalien tratu txarren amaieraren alde egin nahi du".
"Podemos Euskadik garraio publikoari buruz duen jarrera ere argia da: boto emaileen herenak erabateko doakotasunaren alde egiten dute, baina bi herenek uste dute formularik egokiena doakotasuna adin jakin batera arte izatea dela, eta gainerako herritarrentzat % 50ari eustea", jasotzen da. Emisio Baxuko Eremuei dagokienez, "egungo guneak hobetzea" proposatzen du alderdi moreak, "errekuntza-autoen antzera kutsatzen duten hibridoak sartzea saihestuz eta auzo periferikoetara zabalduz, airearen kalitatea ez okertzeko erdiguneko ZBEekin alderatuta ".
Azkenik, migrazioari dagokionez, Euskadiko Podemosek argi du ez duela "inolaz ere sartu behar immigrazioa estigmatizatu dezaketen kontakizunetan, inoiz ez". "Podemos Euskadik arrazakeriaren aurkako eredu sozial baten alde egiten du, pertsona guztientzako eskubideak bermatuko dituena eta gorrotoaren diskurtsoak geldiaraziko dituena", defendatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian eta Amurrion asteburuan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz". Atzo, Euspel eta Esan sindikatuek, Arabako ahaldun nagusiak, PPk eta Asparrengo EH Bilduk ere gaitzetsi zituzten pintaketak.
Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, PPk eta ERCk dimititzeko eskatu ostean
PPko idazkari nagusi Miguel Telladok gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, eta ERCko presidente Oriol Junquerasek Espainiako Garraio ministroaren dimisioa eskatu du, gertatutakoari aurre egiteko eta azalpenak emateko gai izan ez dela iritzita.
UNRWA agentziak, Bera Bera Eskubaloia taldeak eta Juan Mari Atutxak jaso dituzte 2025eko Sabino Arana sariak
Beste hauek ere saritu dituzte: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa. Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioko presidentearen hitzetan, sarituek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".
Polizia ereduaren eztabaida edota Rosa Zarraren kasua izan ditu hizpide Juan Mari Atutxak ETBk egindako elkarrizketan
“Ohorea da saria jasotzea. Ahalegin xumea egin dut herri honen alde, eta pozgarria da”, esan du Atutxak. “Polizia eredua zalantzan jartzea eskubide bat da”, azpimarratu du ia zortzi urtez Herrizaingo sailburua izandakoak.
Rosa Zarraren familiari barkamena eskatzeko arazorik ez duela adierazi du Atutxak
ETBko albistegiek egindako elkarrizketan, Juan Mari Atutxak zehaztu du beste indarkeria batzuen biktimak ere kontuan hartu behar direla, ETAk hildako 15 ertzainak besteak beste. Atutxak Sabino Arana saria jaso du, bizikidetza demokratikoaren alde egin eta indarkeria garaian erakutsitako kemenagatik.
Pradales eta Sanchez asteartean bilduko dira Moncloan
Hala baieztatu dute Lehendakaritzako eta Moncloako iturriek. Kostata bada ere, EAEren esku beste bost eskumen utzi ostean egingo dute batzarra bi buruzagiek.
Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"
Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramailearen hitzetan, koalizioak "helburu argi bat" du aurrekontuak adosten dituenean: "Jendearen bizi baldintzak hobetzea, eraldaketa sozialean aurrera egitea".
Eraitsitako jauregiaren auzian ikerketapean hiru zinegotzi bakarrik daudela azpimarratu du EAJk
Egunkari batek gaur kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak atzo esandakoak berretsi ditu.
Mezu populisten aurrean erne ibiltzeko eskatu die Chivitek gazteei
PSNko idazkari nagusiak Nafarroako Gazte Sozialisten Kongresuan hitz egin du larunbat honetan, eta ultraeskuinaren mezu populistei buruz ohartarazi die gazteei, politikan aktiboki parte hartzeko deia egiteaz batera. Halaber, ziurtatu du "gatazka kulturala" gertatzen ari dela sare sozialetan, non "mezu sinplistak eta desinformazioa" zabaltzen diren.