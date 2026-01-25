PRESUPUESTOS
Vitero: "Los presupuestos de Gasteiz son un nuevo ejemplo de la capacidad de EH Bildu para llegar a acuerdos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"




La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado que para llegar a acuerdos hacen falta "altura de miras, respeto y colaboración", y que "en ese camino siempre va a seguir" la coalición.

EH Bildu Vitoria-Gasteiz Política

