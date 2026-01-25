AURREKONTUAK
Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramailearen hitzetan, koalizioak "helburu argi bat" du aurrekontuak adosten dituenean: "Jendearen bizi baldintzak hobetzea, eraldaketa sozialean aurrera egitea".

EH Bildu Gasteiz Politika

aitor esteban onda ceron
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpekin izandako bileran Imazek egindako adierazpenetako batzuk soberan zeuden, Estebanen ustez

EBBko presidente Aitor Estebanek begi onez jo du Repsoleko kontseilari delegatu Josu Jon Imaz, Venezuelan egin daitezkeen balizko inbertsioen inguruan hitz egiteko, AEBko presidente Donald Trumpekin bildu izana. Hala ere, aitortu du ez datorrela bat Imazek esandako guztiarekin; adibidez, ez zitzaion ondo iruditu Trumpi eskerrak ematea, ez eta Mexikoko Golkoari "Amerikako Golko" deitzea ere.

