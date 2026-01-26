Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".