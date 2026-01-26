El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
