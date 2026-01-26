Donostiako Loiolatarra Elkarteak azken aldiz omendu du duela 25 urte ETAk hil zuen Ramon Diaz bazkidea
Familiak omenaldi instituzionalak amai daitezen nahi duenez gero, Donostiako Loiolatarra Kirol Elkarteak azken aldiz omendu du astelehen honetan ETAk duela 25 urte hil zuen Ramon Diaz Garcia bazkidea eta Donostiako Itsas Komandantziako sukaldaria.
Lehendakariaren eta Espainiako presidentearen arteko bileraren bost gakoak
Imanol Pradalesek eta Pedro Sanchezek bilera egingo dute asteartean Madrilen, Gernikako Estatutuko eskumenak eskualdatzeke daudela.
Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri
Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.
Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"
Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean".
Getxoko jauregiaren eraisketaren errua udal gobernu osoarena izan daitekeela dioten informazioak ukatu dituzte EAJk eta PSEk
El Correo egunkariak kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak esan du "aldeko txostenekin" hartu zuela erabakia udal gobernuak. PSEk adierazi du, ordea, batzar horretan ez zela eraisketarik onartu, erreabilitazioa baizik.
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian, Amurrion eta Donostian, asteburuan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz".
Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko
"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.
Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, PPk eta ERCk dimititzeko eskatu ostean
PPko idazkari nagusi Miguel Telladok gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, eta ERCko presidente Oriol Junquerasek Espainiako Garraio ministroaren dimisioa eskatu du, gertatutakoari aurre egiteko eta azalpenak emateko gai izan ez dela iritzita.
UNRWA agentziak, Bera Bera Eskubaloia taldeak eta Juan Mari Atutxak jaso dituzte 2025eko Sabino Arana sariak
Beste hauek ere saritu dituzte: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa. Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioko presidentearen hitzetan, sarituek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".
Polizia ereduaren eztabaida edota Rosa Zarraren kasua izan ditu hizpide Juan Mari Atutxak ETBk egindako elkarrizketan
“Ohorea da saria jasotzea. Ahalegin xumea egin dut herri honen alde, eta pozgarria da”, esan du Atutxak. “Polizia eredua zalantzan jartzea eskubide bat da”, azpimarratu du ia zortzi urtez Herrizaingo sailburua izandakoak.