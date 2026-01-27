Accidente de Adamuz
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz

La AN ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas; por lo que ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.
ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata

Accidente de Adamuz. 

Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe de investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a agencias que el magistrado ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también ha pedido a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por dichas agencias de noticias ven difícil que las diligencias lleguen a transformarse en una causa en la Audiencia Nacional por, precisamente, esa cuestión de competencia.

Audiencia Nacional Gobierno de España Accidentes de Trenes Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X