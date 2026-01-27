Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak Fiskaltzari galdegin dio Oscar Puente Garraio ministroa ikertu behar ote duen argitu dezala, Adamuzen (Kordoba) izandako tren-istripuan izan dezakeen erantzukizunagatik.
Iturri juridikoek berri agentziei adierazi dietenez, epaileak aurretiazko eginbideak hasi ditu Puenteren eta beste batzuen aurka, haiei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa egozten dien salaketa bat jaso ondoren. Libertad y Justicia elkarteak aurkeztu du salaketa hori.
Zehazki, Ministerio Publikoari eskatu dio auzitegiaren eskumenari buruzko erabakia har dezan, bai eta auzi penala irekitzea egoki ikusten duen ere, eta, hala izatekotan, instrukzioko 6 zenbakiko Epaitegi Zentralak Fiskaltzari eskatu dio, gainera, zehaztu dezan zeintzuk diren jarraitu beharreko eginbideak.
Oscar Puente foruduna da, eta, beraz, Auzitegi Gorenak soilik edukiko luke hura ikertzeko eskumena. Hain zuzen ere, eskumen-kontu horregatik beragatik, zaila ikusten dute albiste-agentzia horiek kontsultatutako iturriek eginbide horiek auzi bihurtzea Auzitegi Nazionalean.
Zure interesekoa izan daiteke
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.
Antxon Alonsok Nafarroako Koldo auziko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txanda batean argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez dituela taldeen galderak erantzungo. Taldeek bai, probestu dute euren txanda eta galdera asko gelditu dira airean.
Pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu du Espainiako Gobernuak
Bizileku baimena eskatu ahal izateko baldintza izango da 2025eko abenduaren 31 baino lehen Espainiako Estatuan gutxienez bost hilabete bizi izana.
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, 156 km/h-ko haizeteak eta inauteriak Iturenen eta Zubietan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales Sanchezekin bilduko da gaur, transferentzietan aurrera egiteko eta migrazio eta osasun politikak indartzeko
Lehendakaritzako iturriek zehaztu dutenez, "egoeraren balantzea" egingo dio Pradalesek Sanchezi, baina proposamenak ere jarriko dizkio mahai gainean, datozen hilabeteotako lan-ildoak zehaztuz. 17:30ean hasiko da bilera, Moncloa jauregian.
Garraio Ministerioak Renfeko eta Adifeko bi goi-kargudun kargugabetu ditu Rodaliesen krisiagatik
Juntsek Salvador Illa Generalitateko presidentea egin du Rodaliesen krisiaren erantzule, eta, ERCrekin batera, Silvia Paneque Lurralde kontseilaria eta Oscar Puente Garraio ministroa kargugabetzea eskatu du.
Donostiako Loiolatarra Elkarteak azken aldiz omendu du duela 25 urte ETAk hil zuen Ramon Diaz bazkidea
Familiak omenaldi instituzionalak amai daitezen nahi duenez gero, Donostiako Loiolatarra Kirol Elkarteak azken aldiz omendu du astelehen honetan ETAk duela 25 urte hil zuen Ramon Diaz Garcia bazkidea eta Donostiako Itsas Komandantziako sukaldaria.
Lehendakariaren eta Espainiako presidentearen arteko bileraren bost gakoak
Imanol Pradalesek eta Pedro Sanchezek bilera egingo dute asteartean, Madrilen, Gernikako Estatutuko eskumenak eskualdatzeke daudela.
Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri
Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.