Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik

Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea. 

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata

Adamuzeko istripua. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak Fiskaltzari galdegin dio Oscar Puente Garraio ministroa ikertu behar ote duen argitu dezala, Adamuzen (Kordoba) izandako tren-istripuan izan dezakeen erantzukizunagatik.

Iturri juridikoek berri agentziei adierazi dietenez, epaileak aurretiazko eginbideak hasi ditu Puenteren eta beste batzuen aurka, haiei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa egozten dien salaketa bat jaso ondoren. Libertad y Justicia elkarteak aurkeztu du salaketa hori. 

Zehazki, Ministerio Publikoari eskatu dio auzitegiaren eskumenari buruzko erabakia har dezan, bai eta auzi penala irekitzea egoki ikusten duen ere, eta, hala izatekotan, instrukzioko 6 zenbakiko Epaitegi Zentralak Fiskaltzari eskatu dio, gainera, zehaztu dezan zeintzuk diren jarraitu beharreko eginbideak. 

Oscar Puente foruduna da, eta, beraz, Auzitegi Gorenak soilik edukiko luke hura ikertzeko eskumena. Hain zuzen ere, eskumen-kontu horregatik beragatik, zaila ikusten dute albiste-agentzia horiek kontsultatutako iturriek eginbide horiek auzi bihurtzea Auzitegi Nazionalean.

Auzitegi Nazionala Espainiako gobernua Trenen Istripuak Politika

