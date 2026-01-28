El Gobierno español tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado y emplaza al Supremo a que emita un informe
El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites para una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos, del que le consideró culpable el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno de España ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia.
Se trata de una petición de indulto que han realizado dos particulares y que Justicia, una vez recibida, ha trasladado al Supremo para que muestre su parecer, según ha avanzado El País y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno.
La solicitud de indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las peticiones deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, que juzgó a García Ortiz, debiendo ser oída también la Fiscalía y la parte agraviada.
En caso de prosperar, la concesión del indulto compete al rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, y debe acordarse por real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a una pena de inhabilitación de dos años, multa de 7200 euros e indemnización de 10 000 euros por daños morales.
El Supremo le condenó por revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuyéndole la filtración a medios de comunicación del email donde el empresario se ofrecía a confesar y la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba.
La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados del tribunal que le juzgó, si bien recibió dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes trasladaron su "discrepancia absoluta" con la condena al considerar que solo había meras sospechas y que, por tanto, García Ortiz debió ser absuelto.
García Ortiz presentó un incidente de nulidad, que está pendiente de resolución, contra la sentencia, en el que defiende su inocencia y la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques".
