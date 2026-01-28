Justizia
Espainiako Gobernuak indultu eskaera bat tramitatu du Estatuko fiskal nagusi ohiarentzat

Alvaro Garcia Ortizi bi urteko inhabilitazioa ezarri zioten, sekretuak ezagutarazteagatik. Berari indultua emateko eskaera bi partikularrek egin dute.

Estatuko fiskal nagusi ohi Alvaro Garcia Ortizen artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Justizia Ministerioak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusi ohiari indultua emateko lehen eskaera egiteko izapideak hasi ditu. Auzitegi Gorenak sekretuak ezagutaraztea egotzi zion, bi urteko inhabilitazioa ezarri. Espainiako Gobernuak eskaera horren berri emateko eskatu dio, epaia eman zuen organoa baita.

Bi partikularrek indultua eskatu dute, eta Justiziak, jaso ondoren, Gorenari helarazi dio, bere iritzia eman dezan, El Pais-ek aurreratu duenez, eta Europa Pressi Gobernuko iturriek baieztatu diotenez.

Indultu eskaera egin dezakete zigortuek, haien ahaideek edo haien izenean dagoen beste edozein pertsonak, eta horri buruzko txostena egin behar du auzitegi epai-emaileak, kasu honetan Auzitegi Gorenak, Garcia Ortiz epaitu zuenak. Horrekin batera, Fiskaltzari eta alde laidotuari ere entzun behar zaie.

Eskaerak aurrera eginez gero, erregeari dagokio indultua ematea, Justiziako ministroak proposatuta eta Ministroen Kontseiluak eztabaidatu ondoren. Azken organo horrek du azken hitza, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako errege-dekretu bidez erabaki behar da.

Auzitegi Gorenak bi urteko inhabilitazioa ezarri zion Estatuko fiskal nagusi kargurako, bai eta 7.200 euroko isuna ere, Gonzalez Amadorren datu erreserbatuak plazaratzeagatik.

Epaimahaiak frogatutzat jo zuen berak edo bere inguruko norbaitek, bera jakitun zela, Gonzalez Amadorren abokatuaren mezu elektronikoa filtratu ziola Ser irrati kateari. Mezu horretan Ogasunari iruzur egin eta bi delitu fiskal egin izana aitortzen zuen Diaz Ayusoren bikotekideak.

Hala ere, Gorenak ez zuen erabakia aho batez hartu, izan ere, Ana Ferrer eta Susana Polo magistratuek boto partikularra eman zuten. Horien esanetan, ezin zen frogatutzat jo Garcia Ortizek filtratu zuela mezu elektronikoa.

Garcia Ortizek deuseztasun-intzidentea aurkeztu zuen epaiaren aurka, eta oraindik ebatzi gabe dago. Horretan, bere errugabetasuna defendatzen du, baita "erasoen" aurrean Fiskaltzaren "sinesgarritasuna" zalantzan jarri ere.

