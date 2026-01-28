El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por Vox contra la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en relación con varias adjudicaciones de contratos públicos investigadas en el conocido como caso Koldo. El alto tribunal concluye que no existen indicios de delito en su actuación y acuerda el archivo de la causa.

En un auto, la Sala rechaza la querella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal al considerar que no se describen actos concretos atribuibles a Chivite que permitan sostener, ni siquiera de forma indiciaria, una intervención en los procedimientos de contratación o en la valoración de ofertas.

El Supremo subraya que la querella se basa en sospechas genéricas derivadas de su cargo institucional y de sus relaciones personales y profesionales con otros investigados, como Santos Cerdán o Koldo García, sin aportar documentación ni pruebas objetivas. Tampoco aprecia beneficios personales, dádivas o contraprestaciones vinculadas a su actuación administrativa.

La resolución señala que los indicios invocados carecen de concreción suficiente y recuerda que, en todo caso, los hechos que afecten a personas no aforadas o a posibles irregularidades administrativas deberán ser denunciados ante los juzgados competentes para su investigación conforme a las reglas ordinarias.