Gorenak atzera bota du Voxek Chiviteren aurka jarritako kereila
Auzitegi Gorenak ez du funtzionario-eroskeriaren zantzurik ikusten, ezta influentzia-trafikorik ere, Nafarroako presidenteak kontratu publikoen esleipenean izan zuen jokabidean.
Auzitegi Gorenak ez du onartu Voxek Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentearen aurka aurkeztutako kereila, Koldo auzian ikertutako hainbat kontratu publikoren esleipenen harira. Bere jardunean delitu zantzurik ez dagoela ondorioztatu du Gorenak, eta auzia artxibatzea erabaki du.
Auto batean, Salak baztertu egin du funtzionario-eroskeriaren, influentzia-trafikoaren eta erakunde kriminalaren ustezko delituengatik jarritako kereila, uste baitu ez dela deskribatzen Chiviteri egotz dakiokeen ekintza zehatzik, zantzu bidez bada ere.
Gorenak azpimarratu du kereila bere kargu instituzionaletik eta Santos Cerdan edo Koldo Garcia beste ikertuekin izandako harreman pertsonal eta profesionaletatik eratorritako susmo orokorretan oinarritzen dela, dokumentaziorik eta froga objektiborik aurkeztu gabe. Era berean, ez du onura pertsonalik, emaririk edo kontraprestaziorik jasotzen bere administrazio-jarduerari lotuta.
Ebazpenean jasotzen denez, argudiatutako zantzuek ez dute behar besteko zehaztasunik, eta gogorarazten du, nolanahi ere, forugabeak ez diren pertsonei edo ustezko irregulartasun administratiboei eragiten dieten gertaerak salatu egin beharko direla epaitegi eskudunetan, arau arrunten arabera iker ditzaten.
Zure interesekoa izan daiteke
Abalosek uko egin dio Kongresuko diputatu aktari
Koldo auzian inputatuta dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohia behin-behinean espetxean dago pasa den azaroaren 27tik.
Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte
Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargugabetzeen berri, baina honezkero ezagutzera eman du kargutik kendu dituzten zinegotziak nortzuek ordezkatuko dituzten.
Zupiriak "Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko elkarlana" azpimarratu du 2025ean delitu kopuruak egonkortzeko gako gisa
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Polizien arteko lankidetzari, epaiketa azkar gehiago egiteari eta Polizia Nazionalarekin partekatutako informazioari egotzi die 2025ean Euskadin delituen kopurua egonkortu izana.
Zaldibarko alkate ohia inputatu dute, Eitzagako zabortegiari lotutako hirigintza delituak egin dituelakoan
2020an Zaldibarko zabortegian izandako luizian hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzagatik Verter Recycling enpresako hiru arduradun zigortu zituzten. Ingurumen delituengatik zabaldutako aparteko pieza batean, ostera, Arantza Baigorri alkate ohiaz gain, bi udal arkitekto eta idazkari bat ere inputatu dituzte.
Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"
Aitor Esteban EEBko presidenteak euskararen ofizialtasuna Europan "lortuko dugula" esan du, Bruselan egiten ari den bidaian. Espainiako Alderdi Popularraren "erresistentzia" salatu du, baina itxaropentsu agertu da.
Estatutua betetzea eta gainerako konpetentziak eskualdatzea eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Lehendakariak iragarri du apirila baino lehen Aldebiko Batzordea egingo dutela Euskadira transferitzeko dauden eskumenak eskualdatzeko, besteak beste, aireportuen konpetentzia.
Pentsioen igoera eta beste hainbat neurri biltzen dituen dekretua bertan behera, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastea" kritikatu dute aurka bozkatu duten alderdiek.
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.