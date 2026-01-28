Koldo auzia

Gorenak atzera bota du Voxek Chiviteren aurka jarritako kereila

Auzitegi Gorenak ez du funtzionario-eroskeriaren zantzurik ikusten, ezta influentzia-trafikorik ere, Nafarroako presidenteak kontratu publikoen esleipenean izan zuen jokabidean.

GRAFCAV8365. PAMPLONA, 08/01/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, comparece para dar a conocer los últimos cambios en el Gobierno Foral tras la salida dos de las figuras con mayor visibilidad política e institucional: el vicepresidente primero del Gobierno y la portavoz, Felix Taberna y Amparo López. EFE/ Jesús Diges
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak ez du onartu Voxek Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentearen aurka aurkeztutako kereila, Koldo auzian ikertutako hainbat kontratu publikoren esleipenen harira. Bere jardunean delitu zantzurik ez dagoela ondorioztatu du Gorenak, eta auzia artxibatzea erabaki du.

Auto batean, Salak baztertu egin du funtzionario-eroskeriaren, influentzia-trafikoaren eta erakunde kriminalaren ustezko delituengatik jarritako kereila, uste baitu ez dela deskribatzen Chiviteri egotz dakiokeen ekintza zehatzik, zantzu bidez bada ere.

Gorenak azpimarratu du kereila bere kargu instituzionaletik eta Santos Cerdan edo Koldo Garcia beste ikertuekin izandako harreman pertsonal eta profesionaletatik eratorritako susmo orokorretan oinarritzen dela, dokumentaziorik eta froga objektiborik aurkeztu gabe. Era berean, ez du onura pertsonalik, emaririk edo kontraprestaziorik jasotzen bere administrazio-jarduerari lotuta.

Ebazpenean jasotzen denez, argudiatutako zantzuek ez dute behar besteko zehaztasunik, eta gogorarazten du, nolanahi ere, forugabeak ez diren pertsonei edo ustezko irregulartasun administratiboei eragiten dieten gertaerak salatu egin beharko direla epaitegi eskudunetan, arau arrunten arabera iker ditzaten.

María Chivite Auzitegi Gorena Politika

Zure interesekoa izan daiteke

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik

Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea. 

Gehiago ikusi
