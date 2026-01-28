VACUNAS
PP pide una investigación exhaustiva de lo ocurrido con las vacunas y que se asuman responsabilidades

laura garrido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PPk txertoekin gertatutakoa sakonki ikertzeko eta erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu du
EITB

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha pedido que se asuman "responsabilidades" por el caso de las vacunas hexavalentes caducadas administradas por Osakidetza y que el consejero de Salud, Alberto Martínez, no trate de "minimizar" lo sucedido. A su juicio, las explicaciones han sido "absolutamente insuficientes".

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Bingen Zupiria ha sido entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Zupiria destaca "el trabajo conjunto entre Ertzaintza y Policías Municipales" como clave para estabilizar los delitos en 2025

Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que la estabilización del número de delitos en Euskadi durante 2025 se ha debido a la colaboración entre los cuerpos policiales, la celebración de un mayor número de juicios rápidos y el intercambio de información con la Policía Nacional. 
AITOR ESTEBAN
18:00 - 20:00
Esteban: "Si la oficialidad del euskera en Europa no es una realidad, es porque el PP español se ha opuesto"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha destacado su aspiración de que, "dentro de poco", la oficialidad del euskera "sea una realidad" en las instituciones europeas. "Si todavía no ha sido una realidad, ha sido porque el Partido Popular español se ha opuesto con uñas y dientes. Ha sido absolutamente contrario. Si no, ya estaría", ha aseverado, desde Bruselas.

