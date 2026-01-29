VACUNAS CADUCADAS

Otegi asegura que EH Bildu preguntó sobre las vacunas tras haber confirmado la información con el consejero

Euskaraz irakurri: Otegik dio sailburuarekin baieztatu ondoren zabaldu zutela txertoen gaineko informazioa
Arnaldo Otegi ha explicado que EH Bildu ha actuado con responsabilidad desde que recibieron la información sobre el tema, ya que se trata de un problema que afecta a familias y bebés. 

La Fiscalía investigará el caso de las vacunas caducadas para determinar si ha habido delito contra la salud pública
Arnaldo Otegi EH Bildu Política

