Otegi asegura que EH Bildu preguntó sobre las vacunas tras haber confirmado la información con el consejero

El coordinador general de EH BIldu, Arnaldo Otegi, ha recalcado en Radio Euskadi que EH Bildu sigue siendo un movimiento con "cero casos de corrupción", y que el caso del vertedero de Zaldibar tampoco lo es. Ha asegurado que la exalcaldesa de la localidad Arantza Baigorri "no tenía ningún interés personal" sobre el Plan General de Ordenación Urbana en lo relacionado con las tierras del vertedero.