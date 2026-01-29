La Fiscalía investigará la administración de vacunas caducadas para determinar si hubo delito contra la salud pública

La Fiscalía Superior del País Vasco ha procedido a la incoación de diligencias de investigación preliminares para determinar si hubo o no un delito contra la salud pública en la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza a 253 personas, la mayoría bebés.

La apertura de la investigación llega tras una solicitud de la Asociación el Defensor del Paciente, que cree que lo ocurrido con las dosis caducadas se debe más a "una negligencia" o a "la falta de cuidado" que a "un error".

En el escrito, registrado ayer, dicha asociación solicita una investigación de oficio de lo sucedido y matiza que "que no es excusa que las dosis no suponen un riesgo para la salud de los afectados". "No es tan fácil ya que los componentes pueden hacer algún perjuicio", dice el texto.

"La falta de atención de no comprobar la caducidad”, añaden, "ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilar la caducidad", y lanzan la siguiente pregunta al consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, quien insistió en que la administración de dosis caducadas no conlleva afección en la salud ni efecto adverso: "¿Puede el consejero asegurar al 100 % que no hará ningún perjuicio a ninguno de los bebés?".

La asociación espera que la investigación vaya dirigida a aclarar "lo posibles efectos" y "las responsabilidades".

Osakidetza volverá a vacunar a 103 personas afectadas por el suministro de vacunas hexevalentes (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) caducadas entre el pasado mes de diciembre y la primera quincena de enero.





