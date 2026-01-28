Vacunas caducadas
¿Qué camino hace una vacuna antes de ser administrada?

(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021
Euskaraz irakurri: Zer bide egiten du txerto batek eman aurretik?
El consejero de Salud ha admitido que el último caso de vacunas caducadas es fruto de un “error.” O una cadena de errores, porque son varios controles los que han fallado. Este es el trazado de una vacuna desde que se solicita hasta que es inyectada.

Vacunas Osakidetza Sociedad

