Txerto iraungiak
Zer bide egiten du txerto batek hori eman aurretik?

Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoen azken kasua "errore" baten edo "errore kate" baten ondorio dela, hainbat kontrolek huts egin dutelako. Hauxe da txerto baten trazadura laborategietara eskatzen denetik injektatzen den arte.

Txertoak Osakidetza Gizartea

