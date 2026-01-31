SALUD
PNV y EH Bildu mantienen puntos de vista opuestos sobre las vacunas caducadas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk eta EH Bilduk ikuspuntu kontrajarriak dituzte iraungitako txertoen harira
author image

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado que cuando se ha aclarado qué ha ocurrido y qué hay que hacer se ha hablado con los afectados, mientras que el parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, se ha preguntado si se volvería a vacunar a estos pacientes si EH Bildu no hubiera dado a conocer lo ocurrido.

Vacunas Osakidetza EAJ-PNV EH Bildu Política

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Aitor Esteban Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas". 

