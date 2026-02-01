Sánchez: "Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo en un acto electoral en Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir".



"Les digo a los jubilados que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, sea o no con el PP, como hemos hecho estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", ha dicho el líder del PSOE en un mitin celebrado en Teruel dentro de la campaña electoral para las elecciones de Aragón, en el que ha acompañado a la candidata socialista, Pilar Alegría.

El ejecutivo central tiene previsto retomar esta misma tarde los contactos con los grupos parlamentarios, para intentar superar cuanto antes el revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se rechazó la convalidación del decreto que, entre otras medidas, autorizaba la subida de las pensiones.

El objetivo sería tener listo un nuevo decreto para el consejo de ministros del martes.





