Hoy es noticia
ERE en Tubos Reunidos |
Tiempo revuelto |
Vacunas caducadas |
DECRETO ÓMNIBUS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez: "Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP"

El ejecutivo va a retomar esta misma tarde las conversaciones con los grupos parlamentarios, días después de que el Congreso tumbase el 'decreto ómnibus' que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones.
TERUEL, 01/02/2026.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en un acto electoral del PSOE este domingo en Teruel en apoyo a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. EFE/Antonio García
Sánchez, durante el mitín hoy en Teruel. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek nabarmendu du "pentsioak bai ala bai igoko" direla, "PPren babesarekin edo hori gabe ere"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo en un acto electoral en Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir".

"Les digo a los jubilados que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, sea o no con el PP, como hemos hecho estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", ha dicho el líder del PSOE en un mitin celebrado en Teruel dentro de la campaña electoral para las elecciones de Aragón, en el que ha acompañado a la candidata socialista, Pilar Alegría.

El ejecutivo central tiene previsto retomar esta misma tarde los contactos con los grupos parlamentarios, para intentar superar cuanto antes el revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se rechazó la convalidación del decreto que, entre otras medidas, autorizaba la subida de las pensiones.

El objetivo sería tener listo un nuevo decreto para el consejo de ministros del martes. 


Pedro Sánchez Pensiones 2025 Gobierno de España Congreso Diputados Política

Te puede interesar

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Cargar más
Publicidad
X