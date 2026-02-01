Sánchez: "Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo en un acto electoral en Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir".
"Les digo a los jubilados que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, sea o no con el PP, como hemos hecho estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir", ha dicho el líder del PSOE en un mitin celebrado en Teruel dentro de la campaña electoral para las elecciones de Aragón, en el que ha acompañado a la candidata socialista, Pilar Alegría.
El ejecutivo central tiene previsto retomar esta misma tarde los contactos con los grupos parlamentarios, para intentar superar cuanto antes el revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, se rechazó la convalidación del decreto que, entre otras medidas, autorizaba la subida de las pensiones.
El objetivo sería tener listo un nuevo decreto para el consejo de ministros del martes.
Te puede interesar
Covite denuncia un 'ongietorri' a dos expresos de ETA el día de San Sebastian
Se trata, según Covite, del primer ongietorri público desde 2022.
GKS moviliza a miles de jóvenes en Bilbao y Pamplona "contra el fascismo"
Las marchas se han desarrollado bajo el lema "Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka" (contra el fascismo y el autoritarismo de los Estados" y los asistentes han portando decenas de banderas rojas.
PNV defiende una política vasca alejada de broncas, tras las declaraciones de Andueza sobre el Puerto de Pasaia
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, cree que el PSE-EE puede estar nervioso ante las próximas elecciones, y subraya que los jeltzales no van a incentivar el enfrentamiento político en la política vasca.
PNV y EH Bildu mantienen puntos de vista opuestos sobre las vacunas caducadas
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado que cuando se ha aclarado qué ha ocurrido y qué hay que hacer se ha hablado con los afectados, mientras que el parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, se ha preguntado si se volvería a vacunar a estos pacientes si EH Bildu no hubiera dado a conocer lo ocurrido.
La plataforma Zaldibar Argitu pide investigar el fondo del caso y denuncia "los intentos de desvío de atención"
La plataforma ciudadana ha publicado una nota tras conocerse que la exalcaldesa de EH Bildu, Arantxa Baigorri, está imputada en el caso. Considera, no obstante, que ella o su partido tendrán que dar explicaciones, aunque ha destacado que la prioridad es investigar los factores que provocaron el desprendimiento y la muerte de dos trabajadores.
Andueza critica que "el PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición"
El secretario general del PSE-EE considera que los puertos y aeropuertos son de titularidad estatal, así como la caja única de la Seguridad Social. Andueza ha remarcado el "impacto negativo" que supondría la descalificación como puerto de interés general del puerto de Pasaia.
La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA
Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año.
Sumar rechaza la decisión del departamento de Educación de fusionar cuatro escuelas públicas de Bizkaia
La líder de Sumar en Euskadi, Alba García, asegura que el Gobierno Vasco está utilizando la excusa de la caída demográfica para cerrar centros públicos.
Activistas de GKS se cuelgan del Monumento a los Caídos en Pamplona y piden su derribo
Según ha expuesto Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en un comunicado, "el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo". "Por ello, defendemos su derribo", ha indicado.