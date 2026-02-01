Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen
Eguraldi ezegonkorra
Iraungitako txertoak
OMNIBUS DEKRETUA
Sanchezek nabarmendu du "pentsioak bai ala bai igoko" direla, "PPren babesarekin edo babesik gabe"

Exekutiboak gaur arratsaldean ekingo die berriro talde parlamentarioekin elkarrizketei, Kongresuak 'omnibus dekretua' bertan behera utzi eta egun batzuetara.

TERUEL, 01/02/2026.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en un acto electoral del PSOE este domingo en Teruel en apoyo a la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. EFE/Antonio García

Sanchez, Teruelen emandako mitinean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuak omnibus dekretua atzera bota berritan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gaur adierazi du bertan jasotzen zen pentsioen igoera "bai ala bai" onartuko dutela, "PPren babesarekin edo babesik gabe; hori da nire konpromisoa, eta bete egingo dut", erantsi du.

Pilar Alegria hautagai sozialista babesteko Teruelen (Aragoi) egindako mitin batean egin ditu adierazpenok PSOEren burua ere badenak. "Erretiratuei mezua eman nahi diet: pentsioak bai ala bai igoko ditugu, azken zazpi urteotan egin dugun bezala. PPren babesa izan ala ez", nabarmendu du. 

Hitza betetzeko, elkarrizketak gaur arratsaldean bertan hasiko ditu Espainiako Gobernuak, dekretu berria astearteko ministroen kontseilurako prest izateko. 

Joan den asteartean urteko lehen porrota jaso zuen Espainiako Gobernuak Diputatuen Kongresuan. Hainbat neurri sozial (pentsioen igoera tartean) biltzen dituen omnibus dekretua atzera bota zuten, PP, Vox, Junts eta UPN alderdien aurkako botoekin.

