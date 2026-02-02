Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, logra el tercer grado

El cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi, el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, condenado a 12 años de prisión, ha conseguido el tercer grado penitenciario.

Al exdirigente alavés se le aplicaba el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario lo que le permitía salir a trabajar, pero regresando por las noches y los fines de semana a prisión. Sin embargo, De Miguel puso una queja contra la decisión de la Junta de la cárcel de Basauri de aplicarle el 100.2. En respuesta a ella, la jueza de Vigilancia Penitenciaria la ha estimado y le concedido el tercer grado, por lo que saldrá de prisión para trabajar y volverá a prisión a dormir.

Ha cumplido dos años y medio de los 12 a los que fue condenado, ya que ingresó en la cárcel el 6 de julio del 2023.