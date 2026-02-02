Ustelkeria
Alfredo de Miguel Arabako EAJren buruzagi ohiak hirugarren gradua lortu du

Euskadin izandako ustelkeria sare handienaren buruak hirugarren gradua lortu du, urtebete eta erdi espetxean eman ostean (12 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten). Baimen horri esker, espetxetik aterako da lan egiteko eta bertara itzuliko da lo egitera. 

Alfredo de Miguel Arabako EAJren buruzagi ohia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Alfredo de Miguel Arabako EAJren buruzagi ohiak eta Euskadin izandako ustelkeria sare handienaren buruak hirugarren gradua lortu du.

Arabako buruzagi ohiari Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua ezarri zioten, eta horrek lanera irteteko aukera ematen zion, baina gauetan eta asteburuetan espetxera itzultzen zen. Hala ere, De Miguelek kexa plazaratu zuen Eusko Jaurlaritzak 100.2 artikulua aplikatzeko hartutako erabakiaren aurka. Horri erantzunez, Espetxe Zaintzako epaileak aintzat hartu du eta hirugarren gradua eman dio; beraz, espetxetik aterako da lan egiteko eta bertara itzuliko da lo egitera. 

12 urteko espetxe-zigorra ezari zioten, eta urtebete eta erdi bete du, 2023ko uztailaren 6an sartu baitzen kartzelan. 

