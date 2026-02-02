Arancha González Laya llama a aparcar el pesimismo y a construir un nuevo liderazgo en Europa
La exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha llamado a crear reglamentos jurídicos únicos en Europa y evitar "fragmentaciones". González Laya ha intervenido como ponente invitada en el desayuno-coloquio anual del Foro Zedarriak.
