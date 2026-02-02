Zedarriak
Ezkortasuna alboratu eta Europan lidergo berri bat eraikitzeko deia egin du Arancha Gonzalez Layak

Arancha González Laya
18:00 - 20:00
Arancha González Laya. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Arancha Gonzalez Laya Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministro ohiak Europan araudi juridiko bateratuak sortzeko eta "zatiketak" saihesteko deia egin du. Gonzalez Laya hizlari gonbidatua izan da Zedarriak Foroaren urteroko gosari-solasaldian. 

Europa Donald Trump Espainiako gobernua Politika

