GKS cree que el PNV está llevando a cabo "una campaña de criminalización" contra los antifascistas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: GKSk uste du EAJ "kriminalizazio kanpaina" egiten ari dela antifaxisten aurka
Entrevistado en Euskadi Irratia, Joanex Artola, miembro de Gazte Koordinadora Sozialista, ha afirmado que la presencia de los falangistas en las calles de Vitoria-Gasteiz fue "responsabilidad" del PNV y ha asegurado  que "la campaña de criminalización de los antifascistas que está llevando a cabo" el PNV es "una estrategia para ocultarlo". 

