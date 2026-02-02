GKS cree que el PNV está llevando a cabo "una campaña de criminalización" contra los antifascistas

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha subrayado que cuando se ha aclarado qué ha ocurrido y qué hay que hacer se ha hablado con los afectados, mientras que el parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, se ha preguntado si se volvería a vacunar a estos pacientes si EH Bildu no hubiera dado a conocer lo ocurrido.