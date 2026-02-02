Antifaxismoa
EAJ "antifaxisten kontrako kriminalizazio kanpaina" egiten ari da, Gazte Koordinadora Sozialistaren aburuz

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratian eskainitako elkarrizketan Joanex Artola GKSko kideak adierazi duenez, falangistak Gasteizko kaleetan egon izana EAJren "ardura izan zen, eta hori ezkutatzeko estrategiatzat" jo du "antifaxistak kriminalizatzeko kanpaina". 

Frankismoa Euskal Autonomia Erkidegoa EAJ Gazteak Politika

