Ciriza, sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate: "No vi nada"

El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha afirmado este martes que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no le hizo ninguna indicación ni le insinuó nada respecto a los trabajos para la adjudicación de las obras de los túneles de Belate.



Ciriza, que ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, ha señalado que en las conversaciones que mantuvo con Santos Cerdán nunca vio en él un interés especial por esta obra ni tuvo ninguna sospecha al respecto. "Honestamente, no. No vi nada", ha dicho.



Así, ha afirmado que Cerdán no le dio "ninguna" indicación para que esta adjudicación se realizara a alguna empresa en concreto. La adjudicación recayó en la UTE Acciona-Osés-Servinabar (Servinabar fue expulsada de la UTE tras el inicio de la investigación judicial). Además, Ciriza ha explicado que en los cuatro años que estuvo al frente del departamento no se adjudicó ninguna obra a Servinabar (la obra de Belate se adjudicó cuando ya había dejado su cartera).

También ha negado que Cerdán le insinuara que debía conseguir que Jesús Polo presidiera la mesa de contratación de Belate y ha afirmado que "no sabía absolutamente nada" sobre la presunta participación de Cerdán en la empresa Servinabar con un 45 %. "Me enteré cuando se publicó el informe de la UCO", ha asegurado.

Ciriza ha señalado que invitaba a Cerdán a las reuniones con el Gobierno de España sobre obras públicas por su "posición de referencia en el PSOE", donde ostentaba "la Secretaría de Organización y era diputado por Navarra". Sobre la dinámica de los encuentros, el exconsejero ha indicado que era él quien llevaba "la voz cantante desde Navarra" y que la actuación de Cerdán "era normal, discreta".









