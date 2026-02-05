Asensio rebaja a "discrepancias puntuales" sus críticas a Mendoza por la operación Ayesa

El diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, ha rebajado a "discrepancias puntuales" sus críticas de este miércoles a la diputada general, Eider Mendoza, por la operación de Ayesa y ha asegurado que el pacto de gobierno PNV-PSE en la institución foral "goza de buena salud".

Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo" en la operación de la compra de Ayesa, Asensio ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad".

Entrevistado en la cadena Ser, el dirigente socialista ha dicho que "hay temas en los que, evidentemente, podemos tener opiniones diferentes". "Creo que para eso estamos. Pero el funcionamiento de lo que está en el acuerdo de gobierno está siendo correcto y como tiene que ser", ha asegurado.

Tras las declaraciones de Asensio, la diputada aseguró ayer que eran "absolutamente desleales" y no se correspondían "con la cultura política basada en el respeto".

Mendoza y Asensio han mantenido esta mañana un encuentro, que fuentes socialistas han enmarcado en los que ambos mantienen habitualmente.