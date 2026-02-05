PNV-PSE-EE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Asensio rebaja a "discrepancias puntuales" sus críticas a Mendoza por la operación Ayesa

Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo", el dirigente socialista ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad".
Asensio Mendoza Juntas Generales Gipuzkoa Batzar Nagusiak
José Ignacio Asensio y Eider Mendoza, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Asensiok tonua apaldu eta "normaltasunaren barruan" kokatu ditu Mendozari egindako kritikak
author image

EITB

Última actualización

El diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, ha rebajado a "discrepancias puntuales" sus críticas de este miércoles a la diputada general, Eider Mendoza, por la operación de Ayesa y ha asegurado que el pacto de gobierno PNV-PSE en la institución foral "goza de buena salud".

Un día después de que reprochara a Mendoza "falta de empuje y liderazgo" en la operación de la compra de Ayesa, Asensio ha insistido en que tener opiniones diferentes en "temas concretos" está "dentro de la normalidad". 

Entrevistado en la cadena Ser,  el dirigente socialista ha dicho que "hay temas en los que, evidentemente, podemos tener opiniones diferentes". "Creo que para eso estamos. Pero el funcionamiento de lo que está en el acuerdo de gobierno está siendo correcto y como tiene que ser", ha asegurado.

Tras las declaraciones de Asensio, la diputada aseguró ayer que  eran "absolutamente desleales" y no se correspondían "con la cultura política basada en el respeto".

Mendoza y Asensio han mantenido esta mañana un encuentro, que fuentes socialistas han enmarcado en los que ambos mantienen habitualmente.

 

Titulares de Hoy PSE EE EAJ-PNV Diputación Foral de Gipuzkoa Política

Te puede interesar

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
Cargar más
Publicidad
X