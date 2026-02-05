EAJ-PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Asensiok tonua apaldu eta "normaltasunaren barruan" kokatu ditu Mendozari egindako kritikak

Ayesa operazioa dela eta, buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion  Gipuzkoako diputatu nagusiari. Biharamunean, Asensiok esan du "gai zehatzetan" iritzi ezbedinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela. 

Asensio Mendoza Juntas Generales Gipuzkoa Batzar Nagusiak

Jose Ignacio Asensio eta Eider Mendoza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

"Ezadostasun puntualak" . Hitz horiek erabili ditu Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Aldundiko Jasangarritasuneko diputatuak, atzo Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiari, Ayesa operazioa dela eta, egin zizkion kritikei garrantzia kentzeko. Ziurtatu du EAJ-PSE-EE gobernu bazkideen arteko harremana "osasuntsu" dagoela. 

Ayesaren erosketan hartutako posizioagatik,  buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion Gipuzkoako diputatu nagusiari, baina biharamunean, apaldu egin du tonua. "Gai zehatzetan" iritzi ezberdinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela esan du, Ser irrati katean egin dioten elkarrizketan.

EAJk eta PSE-EEk legealdi honetarako Gipuzkoan izenpetutako akordioan eta horren betetze mailan jarri du azpimarra. "Akordioaren funtzionamendua zuzena izaten ari da", erantsi du. 

Mendozak berehala erantzun zion atzo Asensiori, eta "desleialtasuna" egotzi zion, eta errespetua eskatu. 

Gaur, bi buruzagiok bilera izan dute. Iturri sozialisten arabera,  ohiko lan dinamikan kokatzen da goizeko hitzordua. 

Eguneko Titularrak PSE EE EAJ Gipuzkoako Foru Aldundia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

PELLO OTXANDIANO
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otxandianok dio "txertoen krisiak" berriro agerian utzi duela Osakidetzak "egiturazko" arazoa duela

Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak ohartarazi duenez,  iraungitako txertoen "krisia" ez dago "konponduta", informazioa argitzea falta delako. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua egin du egoeraren erantzule. "Osakidetzaren egiturazko arazoak jarraitzen du, gutxi asko, orain bi urte zegoen egoera berean", zehaztu du.   

Gehiago ikusi
Publizitatea
X