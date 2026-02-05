Asensiok tonua apaldu eta "normaltasunaren barruan" kokatu ditu Mendozari egindako kritikak
Ayesa operazioa dela eta, buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion Gipuzkoako diputatu nagusiari. Biharamunean, Asensiok esan du "gai zehatzetan" iritzi ezbedinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela.
"Ezadostasun puntualak" . Hitz horiek erabili ditu Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Aldundiko Jasangarritasuneko diputatuak, atzo Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiari, Ayesa operazioa dela eta, egin zizkion kritikei garrantzia kentzeko. Ziurtatu du EAJ-PSE-EE gobernu bazkideen arteko harremana "osasuntsu" dagoela.
Ayesaren erosketan hartutako posizioagatik, buruzagi sozialistak "lidergo falta" egotzi zion Gipuzkoako diputatu nagusiari, baina biharamunean, apaldu egin du tonua. "Gai zehatzetan" iritzi ezberdinak izatea "normaltasunaren barruan" dagoela esan du, Ser irrati katean egin dioten elkarrizketan.
EAJk eta PSE-EEk legealdi honetarako Gipuzkoan izenpetutako akordioan eta horren betetze mailan jarri du azpimarra. "Akordioaren funtzionamendua zuzena izaten ari da", erantsi du.
Mendozak berehala erantzun zion atzo Asensiori, eta "desleialtasuna" egotzi zion, eta errespetua eskatu.
Gaur, bi buruzagiok bilera izan dute. Iturri sozialisten arabera, ohiko lan dinamikan kokatzen da goizeko hitzordua.
Zure interesekoa izan daiteke
Martxoaren 3ko sarraskia gogoan mantentzeko helburua duen "Amets berriak" abestia aurkeztu dute
Martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskiaren 50. urteurrena ospatzeko aste gutxi falta direnean, Martxoak 3 elkarteak "Amets berriak" abestia aurkeztu du. Letra Karmele Jaiok idatzi du eta Idoia Asurmendik interpretatu.
Hezkuntza sailburuak LHko euskal eredua goraipatu du, Sanchezek horien irekiera mugatzeko asmoa iragarri ondoren
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak Euskadiko Lanbide Heziketaren "kalitatezko eredu inklusiboa" goraipatu du, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari emandako erantzunean. Horren arabera, Lanbide Heziketako ikastetxe pribatuen irekierari "mugak jartzeko" eta prestakuntzaren kalitatea "blindatzen jarraitzeko" errege-dekretua sortuko da.
Justizia Administrazioan euskara sustatzea eskatzen duen ekimena atera dute aurrera EAJk eta PSE-EEk
Administrazio publikoan euskararen eskakizuna blindatu ahal izateko legearen negoziazioan jarrerak urrunduta dituztenean, jeltzaleek eta sozialistek bat egin dute gaur Legebiltzarrean euskararekin lotutako ekimen batean.
CCOOk ELAri eta LABi eskatu die LGSri buruzko estrategia "birbideratzeko"
Unai Sordoren arabera, "gutxieneko soldata bat izan behar du, eta gero negoziazio kolektiboak lurrera jaitsi behar du baloia" lurraldeetan. CCOOko idazkari nagusiak mobilizaziorako deia egin du, hitzarmeneko gutxieneko soldatak lortzeko.
Sanchezek esan du "tekno-oligarkek ez dutela demokrazia makurraraziko"
Espainiako Gobernuko presidenteak, izenik esan gabe, Telegrameko kontseilari delegatuari erantzun dio gaur Bilbon, sare sozialen inguruko neurri berrien aurrean atzo plataformako buruak honen aurka egin ondotik.
Javier De Andresen ustez, iraungitako dosien txertaketa "ez da salbuespenezkoa" Osakidetzan
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak adierazi duenez, bere alderdiak "zalantza asko" ditu gertatutakoaren inguruan, eta bere ustez "elementu batzuek erakusten dute ez zela noizbehinkako eta ezohiko gauza bat", baizik eta "hasieran transmititu zena baino zabalagoa dela".
Duela 31 urte ETAk hildako Gregorio Ordoñez gogoratu du Eusko Legebiltzarrak
Eusko Legebiltzarrak minutu bateko isilunearekin gogoratu du Gregorio Ordoñez legebiltzarkide eta Donostiako PPko zinegotzi izandakoa. 1995eko urtarrilaren 23an hil zuen ETAk Donostiako taberna batean.
Europako Justiziak bertan behera utzi du Puigdemonti inmunitatea erretiratzeko Europako Parlamentuak hartu zuen erabakia
Epaiak ez du eraginik izango Puigdemonten egoeran, ez zuelako Europako azken hauteskundeetan parte hartu, eta, beraz, jada ez du eserlekurik.
Otxandianok dio "txertoen krisiak" berriro agerian utzi duela Osakidetzak "egiturazko" arazoa duela
Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak ohartarazi duenez, iraungitako txertoen "krisia" ez dago "konponduta", informazioa argitzea falta delako. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua egin du egoeraren erantzule. "Osakidetzaren egiturazko arazoak jarraitzen du, gutxi asko, orain bi urte zegoen egoera berean", zehaztu du.