CC. OO. insta a ELA y LAB a "reconducir" su estrategia sobre el SMI

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de desestimar la demanda de ELA y LAB por el salario mínimo no ha sorprendido en CC. OO. El secretario general de esta central, Unai Sordo, ha considerado que la decisión "solo podía ir por ahí" porque la vía planteada no tenía "recorrido".

En este sentido, Sordo les ha instado a "reconducir" su postura, y ha abogado por "una estrategia de movilización de todos los sindicatos vascos para tratar de establecer una vía de negociación de salarios mínimos de convenio".

Sordo considera que "la vía es otra"



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Sordo ha considerado que hay margen de mejora respecto al Salario Mínimo Interprofesional establecido en el Estado pero "para eso la vía es otra" a la que plantean ELA y LAB.



"Además ahora hay una sentencia de Tribunal Superior de Euskadi que de alguna manera lo deja claro", ha señalado en alusión a la decisión de la Sala de lo Social del TSJPV de desestimar la demanda interpuesta por ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para negociar un salario mínimo para las personas trabajadoras en Euskadi, que se conoció este pasado miércoles.



De este modo, el secretario general de CC. OO ha subrayado que "la vía son los salarios mínimos de convenio". "Establecer un gran acuerdo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca donde las partes nos comprometamos a que los convenios colectivos, que afectan a más del 90% de los trabajadores vascos, los convenios de cualquier ámbito, se articulen salarios mínimos de al menos esa cantidad", ha defendido.