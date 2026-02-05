CC. OO. insta a ELA y LAB a "reconducir" su estrategia sobre el SMI
Unai Sordo defiende que "el SMI tiene que ser uno y luego la negociación colectiva tiene que bajar el balón al suelo" en los territorios. El secretario general de CC. OO. llama a la movilización para lograr salarios mínimos de convenio.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de desestimar la demanda de ELA y LAB por el salario mínimo no ha sorprendido en CC. OO. El secretario general de esta central, Unai Sordo, ha considerado que la decisión "solo podía ir por ahí" porque la vía planteada no tenía "recorrido".
En este sentido, Sordo les ha instado a "reconducir" su postura, y ha abogado por "una estrategia de movilización de todos los sindicatos vascos para tratar de establecer una vía de negociación de salarios mínimos de convenio".
Sordo considera que "la vía es otra"
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Sordo ha considerado que hay margen de mejora respecto al Salario Mínimo Interprofesional establecido en el Estado pero "para eso la vía es otra" a la que plantean ELA y LAB.
"Además ahora hay una sentencia de Tribunal Superior de Euskadi que de alguna manera lo deja claro", ha señalado en alusión a la decisión de la Sala de lo Social del TSJPV de desestimar la demanda interpuesta por ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para negociar un salario mínimo para las personas trabajadoras en Euskadi, que se conoció este pasado miércoles.
De este modo, el secretario general de CC. OO ha subrayado que "la vía son los salarios mínimos de convenio". "Establecer un gran acuerdo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca donde las partes nos comprometamos a que los convenios colectivos, que afectan a más del 90% de los trabajadores vascos, los convenios de cualquier ámbito, se articulen salarios mínimos de al menos esa cantidad", ha defendido.
Te puede interesar
PNV y PSE sacan adelante una iniciativa para "estimular el uso del euskera" en la Administración de Justicia
El acuerdo entre jeltzales y socialistas llega en una momento en el que cada uno trabaja por separado en la ley de normalización lingüística para blindar el euskera en los procesos de empleo público.
Sánchez asegura que "la democracia no va a ser doblegada" por los tecnoligarcas
El presidente del Gobierno de España ha aludido, sin nombrarlo, al consejero delegado de Telegram Pavel Durov, quien este miércoles compartió un mensaje en su plataforma contra el nuevo marco regulatorio de las redes sociales del gobierno español asegurando que este "amenaza las libertades de los usuarios en Internet"
Javier De Andrés cree que la vacunación con dosis caducadas "no es excepcional" en Osakidetza
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que su partido tiene "muchas dudas" en torno a lo ocurrido y ha afirmado que hay "una serie de elementos" que en su opinión "demuestran que no era una cosa ocasional y excepcional", si no que "da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido".
El Parlamento Vasco recuerda a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años
El Parlamento Vasco ha recordado con un minuto de silencio al que fuera parlamentario y concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 31 años, el 23 de enero de 1995.
El TJUE anula la suspensión de inmunidad de Puigdemont por parte del Parlamento Europeo
Alega una falta de imparcialidad del eurodiputado ponente del suplicatorio, que formaba parte del mismo grupo que Vox, que ejercía la acusación contra el ex president en el Supremo.
Otxandiano advierte de que la "crisis" de las vacunas "no está resuelta" y responsabiliza al consejero Martínez
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha advertido de que la "crisis" de las vacunas caducadas administradas por Osakidetza "no está resuelta" y ha responsabilizado de ello al consejero de Salud, Alberto Martínez. "Sobre la mesa está el reto de fortalecer este sistema. Dediquémonos a eso", ha concluido.
Mikel Mancisidor toma posesión del cargo de Ararteko
Mikel Mancisidor ha tomado posesión de su cargo como Ararteko, Defensor del Pueblo vasco, en el pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco.
La polémica sobre Ayesa provoca un duro cruce de acusaciones entre Asensio y Mendoza
La operación Ayesa ha enfrentado a los socios de gobierno de la Diputación de Gipuzkoa. José Ignacio Asensio, del PSE-EE, ha acusado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, de "falta de liderazgo" . Para Mendoza, las palabras del líder socialista "son absolutamente desleales y no se corresponden con la cultura política basada en el respeto".
Ciriza, sobre la adjudicación de las obras de los túneles de Belate: "No vi nada"
Ha negado indicaciones de Santos Cerdán en la adjudicación de Belate y ha defendido que el proceso fue totalmente legal y sin injerencias políticas.