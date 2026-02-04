La Confederación Empresarial Vasca, Confebask ha valorado la sentencia del TSJPV que desestima la demanda interpuesta por ELA y LAB contra la negativa de patronal a constituir una mesa que negocie un acuerdo interprofesional en la CAV para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio.

En un comunicado, Confebask ha incidido en que siempre ha argumentado que se daba "una ‘causa legal’ que impedía esa negociación al ser esa una materia exclusiva del Gobierno". La resolución, ha añadido, sentencia que "tal materia no puede ser objeto de la negociación promovida por ELA y LAB" y, consecuentemente, la patronal "no ha incumplido su deber de negociar de buena fe".



Por todo ello, ha valorado que se hayan atendido los argumentos de su defensa ante una pretensión sindical que lleva meses rechazando por "imposibilidad legal para ser atendida".

En el auto, la Sala de lo Social del alto tribunal vasco considera que el rechazo de la patronal está justificado porque tal materia "no puede ser objeto de la negociación" promovida por las centrales demandantes.

ELA y LAB ya han anunciado que recurrirán la sentencia. Defienden que el fallo avala la negociación de un salario mínimo y debería obligar a Confebask a sentarse a negociar.