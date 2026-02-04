Confebaskek txalotu egin du gutxieneko soldataren inguruko epaia, "bere egitekoa bete" duela erakusten duelako
Ohar batean, patronalak nabarmendu du hasieratik erabili duen argudioa ontzat eman duela epaileak. Hau da, lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa Jaurlaritzaren eskumena dela.
Euskal Enpresaren Konfederakuntzak (Confebask) txalotu egin du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ELAk eta LABek patronalaren aurka Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) propioagatik jarritako salaketa atzera bota izana.
Ohar batean, Confebaskek azpimarratu du gutxieneko soldata ez negoziatzeko patronalak hasieratik mahai gainean jarritako argudioa ontzat eman duela Auzitegiak: "Jaurlaritzaren eskumen esklusiboa" da LGS propioa negoziatzea eta "patronalak legez ezin du" gai hori negoziatu ELA eta LAB sindikatuekin. Horrenbestez, Confebaskek bere egitekoa bete du.
Ebazpenean, EAEko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak iritzi dio patronalaren jarrera justifikatuta dagoela, gai hori ezin duelako zentralekin negoziatu.
ELAk eta LABek jada iragarri dute helegitea aurkeztuko dutela. Esan dutenez, epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen du eta Confebask negoziatzera behartu beharko luke.
Gutxieneko soldata
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebasken aurka LGS propioagatik jarritako salaketa
Bi sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzeko Confebasken negoziaziorako ezezkoa, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakotzat jotzen zutelako. Auzitegiak arrazoia eman dio patronalari, eta adierazi du Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari ematen diola horretarako eskumena, eta, beraz, ziurtatu du patronalaren ezezkoa justifikatuta dagoela, gai hori ezin baita zentral salatzaileek sustatutako negoziazioan sartu.
