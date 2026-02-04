LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA
Confebaskek txalotu egin du gutxieneko soldataren inguruko epaia, "bere egitekoa bete" duela erakusten duelako

Ohar batean, patronalak nabarmendu du hasieratik erabili duen argudioa ontzat eman duela epaileak. Hau da, lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa Jaurlaritzaren eskumena dela. 

Azken eguneratzea

Euskal Enpresaren Konfederakuntzak (Confebask) txalotu egin du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ELAk eta LABek patronalaren aurka Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) propioagatik  jarritako salaketa atzera bota izana. 

Ohar batean, Confebaskek azpimarratu du gutxieneko soldata ez negoziatzeko patronalak hasieratik mahai gainean jarritako argudioa ontzat eman duela Auzitegiak:  "Jaurlaritzaren eskumen esklusiboa" da LGS propioa negoziatzea eta  "patronalak  legez ezin du" gai hori negoziatu ELA eta LAB sindikatuekin. Horrenbestez, Confebaskek bere egitekoa bete du. 

Ebazpenean,  EAEko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak iritzi dio patronalaren jarrera justifikatuta dagoela, gai hori ezin duelako zentralekin negoziatu. 

ELAk eta LABek  jada iragarri dute helegitea aurkeztuko dutela. Esan dutenez, epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen du eta Confebask negoziatzera behartu beharko luke.

ELAk eta LABek helegitea jarriko diote EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioa areagotuko dute

EITB

Epaiak gutxieneko soldata baten negoziazioa bermatzen duela eta Confebask negoziatzera behartu beharko lukeela defendatzen dute.

18:00 - 20:00
ELAk eta LABek helegitea jarriko diote EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari eta gutxieneko soldata propioaren aldeko mobilizazioa areagotuko dute
EAEko Auzitegi Nagusiak ez du onartu ELAk eta LABek Confebasken aurka jarritako salaketa
18:00 - 20:00
Duela  min.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du ELAk eta LABek Confebasken aurka LGS propioagatik jarritako salaketa

Bi sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzeko Confebasken negoziaziorako ezezkoa, Langileen Estatutuan jasotzen den fede onez negoziatzeko betebeharraren aurkakotzat jotzen zutelako. Auzitegiak arrazoia eman dio patronalari, eta adierazi du Langileen Estatutuaren 27. artikuluak Espainiako Gobernuari ematen diola horretarako eskumena, eta, beraz, ziurtatu du patronalaren ezezkoa justifikatuta dagoela, gai hori ezin baita zentral salatzaileek sustatutako negoziazioan sartu. 

Taxilarien protesta Bilbon
18:00 - 20:00
Duela  min.

EAEko taxilariek manifestazioa egin dute Bilbon VTC plataformen "gehiegikerien" aurka

Taxien sektorean egiten dituzten azterketa berdinak eskatzen dizkiete erakundeei plataforma hauentzat. Salatu dutenez, Bizkaian ibilgailu hauentzat lizentzia berrien "jarioa etengabea" da, Foru Aldundiak baimenduta. Jakitera eman dutenez, Gipuzkoan egoera desberdina da, ez delako lizentzia berririk ematen. Araban, berriz, "erresistentzia instituzionala handiagoa" dela diote.

18:00 - 20:00
Duela  min.

Mikel Jauregiren arabera, Tubos Reunidosen irtenbideak "bideragarria" izan behar du, eta berregituraketak, "epe luzekoa"

Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak eragile guztien artean Tubos Reunidosen benetako bideragarritasuna bilatzearen eta Amurrion eta Trapagaranen industria-jarduerari eutsiko dion "etorkizuneko industria-proiektu bat osatzearen alde" egin du Radio Euskadin. Hala ere, onartu du zorra arazo garrantzitsua dela eta "egoera zaila" dela. 

