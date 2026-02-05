CCOOk ELAri eta LABi eskatu die LGSri buruzko estrategia "birbideratzeko"
Unai Sordoren arabera, "gutxieneko soldata bat izan behar du, eta gero negoziazio kolektiboak lurrera jaitsi behar du baloia" lurraldeetan. CCOOko idazkari nagusiak mobilizaziorako deia egin du, hitzarmeneko gutxieneko soldatak lortzeko.
CCOOk ez du harridurarik agertu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) ELAk eta LABek gutxieneko soldatagatik jarritako demanda atzera botatzeko hartu duen erabakiagatik. Unai Sordo CCOOko idazkari nagusiaren ustez, erabakiak "hortik baino ezin zuen joan", proposatutako bideak ez zuelako "biderik".
Horrela, Sordok euren jarrera "birbideratzeko" eskatu die ELA eta LABi, eta "euskal sindikatu guztien mobilizazio-estrategia baten alde" egin du, "hitzarmeneko gutxieneko soldatak negoziatzeko bide bat ezartzen saiatzeko".
Sordoren ustez, "bidea beste bat da"
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, Sordok adierazi du hobetzeko tartea dagoela Estatuan ezarritako lanbide arteko gutxieneko soldatari dagokionez; alabaina, "horretarako bidea beste bat da", eta ez ELAk eta LABek proposatu dutena.
"Orain, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epai batek argi utzi du hori, nolabait", adierazi du Sordok. CCOOko idazkari nagusiak azpimarratu duenez, hartu beharreko bidea “hitzarmeneko gutxieneko soldatei" lotutakoa da.
"Bidea izango litzateke akordio handi bat ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horren baitan alderdiek konpromiso bat hartzea hitzarmen kolektiboen inguruan. Horiek, edozein eremutako hitzarmenek, euskal langileen % 90i baino gehiagori eragiten diete, eta gutxienez kopuru horretako gutxieneko soldatak eratu beharko lukete”, adierazi du.
Sanchezek esan du "tekno-oligarkek ez dutela demokrazia makurraraziko"
Espainiako Gobernuko presidenteak, izenik esan gabe, Telegrameko kontseilari delegatuari erantzun dio gaur Bilbon, sare sozialen inguruko neurri berrien aurrean atzo plataformako buruak honen aurka egin ondotik.
Javier De Andresen ustez, iraungitako dosien txertaketa "ez da salbuespenezkoa" Osakidetzan
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak adierazi duenez, bere alderdiak "zalantza asko" ditu gertatutakoaren inguruan, eta bere ustez "elementu batzuek erakusten dute ez zela noizbehinkako eta ezohiko gauza bat", baizik eta "hasieran transmititu zena baino zabalagoa dela".
Duela 31 urte ETAk hildako Gregorio Ordoñez gogoratu du Eusko Legebiltzarrak
Eusko Legebiltzarrak minutu bateko isilunearekin gogoratu du Gregorio Ordoñez legebiltzarkide eta Donostiako PPko zinegotzi izandakoa. 1995eko urtarrilaren 23an hil zuen ETAk Donostiako taberna batean.
Europako Justiziak bertan behera utzi du Puigdemonti inmunitatea erretiratzeko Europako Parlamentuak hartu zuen erabakia
Epaiak ez du eraginik izango Puigdemonten egoeran, ez zuelako Europako azken hauteskundeetan parte hartu, eta, beraz, jada ez du eserlekurik.
Otxandianok dio "txertoen krisiak" berriro agerian utzi duela Osakidetzak "egiturazko" arazoa duela
Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak ohartarazi duenez, iraungitako txertoen "krisia" ez dago "konponduta", informazioa argitzea falta delako. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua egin du egoeraren erantzule. "Osakidetzaren egiturazko arazoak jarraitzen du, gutxi asko, orain bi urte zegoen egoera berean", zehaztu du.
Mikel Mancisidorrek hartu du dagoeneko Ararteko kargua
Abenduan izan zen aukeratua, EAJ, PSE eta PPren babesarekin, eta ia bi hilabete beranduago, gaur Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran hartu du kargua.
Mendozaren eta Asensioren arteko ika-mika gogorra, Ayesa afera dela eta
Ayesa operazioaren inguruko ikuspuntu ezberdinek lehertu dute xextra Gipuzkoako Aldundiko bazkideen artean. Jose Ignacio Asensio PSE-EEko kideak "lidergo falta" egotzi die Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusi eta Jon Insausti Donostiako alkate jeltzaleei. Mendozak "desleialtasuna" leporatu dio Jasangarritasuneko diputatuari.
Ciriza, Belateko tunelen lanen esleipenari buruz: "Ez nuen ezer ikusi"
Santos Cerdanek ezer agindu zionik ukatu du, eta lanen esleipena erabat legezkoa izan zela ziurtatu du. Bere hitzetan, ez zen egon inolako esku-hartze politikorik.