CCOOk ELAri eta LABi eskatu die LGSri buruzko estrategia "birbideratzeko"

Unai Sordoren arabera, "gutxieneko soldata bat izan behar du, eta gero negoziazio kolektiboak lurrera jaitsi behar du baloia" lurraldeetan. CCOOko idazkari nagusiak mobilizaziorako deia egin du, hitzarmeneko gutxieneko soldatak lortzeko.

ZARAGOZA (ESPAÑA), 03/02/2026.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo atiende a los medios durante la asamblea de delegadas y delegados del sindicato en Aragón, titulada 'De las respuestas a la acción' celebrada este martes en Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada
Unai Sordo, CCOOko idazkari nagusia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

CCOOk ez du harridurarik agertu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) ELAk eta LABek gutxieneko soldatagatik jarritako demanda atzera botatzeko hartu duen erabakiagatik. Unai Sordo CCOOko idazkari nagusiaren ustez, erabakiak "hortik baino ezin zuen joan", proposatutako bideak ez zuelako "biderik".

Horrela, Sordok euren jarrera "birbideratzeko" eskatu die ELA eta LABi, eta "euskal sindikatu guztien mobilizazio-estrategia baten alde" egin du, "hitzarmeneko gutxieneko soldatak negoziatzeko bide bat ezartzen saiatzeko".

Sordoren ustez, "bidea beste bat da"
   
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, Sordok adierazi du hobetzeko tartea dagoela Estatuan ezarritako lanbide arteko gutxieneko soldatari dagokionez; alabaina, "horretarako bidea beste bat da", eta ez ELAk eta LABek proposatu dutena.
   
"Orain, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epai batek argi utzi du hori, nolabait", adierazi du Sordok.  CCOOko  idazkari nagusiak azpimarratu duenez, hartu beharreko bidea “hitzarmeneko gutxieneko soldatei" lotutakoa da.

"Bidea izango litzateke akordio handi bat ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horren baitan alderdiek konpromiso bat hartzea hitzarmen kolektiboen inguruan. Horiek, edozein eremutako hitzarmenek, euskal langileen % 90i baino gehiagori eragiten diete, eta gutxienez kopuru horretako gutxieneko soldatak eratu beharko lukete”, adierazi du.

Confebaskek LGSri buruzko epaia ospatu du, "patronalak negoziatzeko duen betebeharra ez duela urratu" erakusten duelako
