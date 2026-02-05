Cataluña
El TJUE anula la suspensión de inmunidad de Puigdemont por parte del Parlamento Europeo

Alega una falta de imparcialidad del eurodiputado ponente del suplicatorio, que formaba parte del mismo grupo que Vox, que ejercía la acusación contra el ex president en el Supremo.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE. La decisión deberá ser ratificada por la militancia en consulta interna este miércoles y jueves. Antes, la formación celebrará este martes un Consell Nacional en Barcelona para abordar la decisión acordada. Glòria Sánchez / Europa Press 27 OCTUBRE 2025;PUIGDEMONT;CARLES PUIGDEMONT;FRANCIA;PERPIGNAN;JUNTS;RUEDA DE PRENSA;GOBIERNO;RUPTURA;PSOE;SÁNCHEZ 27/10/2025
Foto de archivo de EFE: Carles Puigdemont
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves la razón al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín en su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de suspenderles la inmunidad parlamentaria en la pasada legislatura cuando los tres eran eurodiputados.

El fallo, que no tendrá efecto sobre la situación de Puigdemont porque no concurrió en las últimas elecciones europeas y, por tanto, ya no tiene escaño, cuestiona la designación del ponente de los suplicatorios de suspensión, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, por ser miembro de Conservadores y Reformistas (ECR), mismo grupo de Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen.

El Alto Tribunal europeo argumenta en la sentencia que ese ponente podría percibirse como "no imparcial" y su designación "sería contraria al derecho a una buena administración", por lo que concluye que el Tribunal General que validó la suspensión en primera instancia cometió un error al considerar irrelevante este hecho a la hora de valorar la imparcialidad de la medida.

