Europako Justiziak bertan behera utzi du Puigdemonti inmunitatea erretiratzeko Europako Parlamentuak hartu zuen erabakia

Epaiak ez du eraginik izango Puigdemonten egoeran, ez zuelako Europako azken hauteskundeetan parte hartu, eta, beraz, jada ez du eserlekurik. 

Carles Puigdemont
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak arrazoia eman die ostegun honetan Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiari eta Clara Ponsati eta Toni Comin kontseilari ohiei Europako Parlamentuak immunitate parlamentarioa bertan behera uzteko hartutako erabakiaren aurkako helegitean. Zalantzan zegoen inmunitatea kentzeko eskaera martxan jarri zuen eurodiputatuaren inpartzialtasuna.

Nolanahi ere, epaiak ez du eraginik izango Puigdemonten egoeran, ez zuelako Europako azken hauteskundeetan parte hartu, eta, beraz, jada ez du eserlekurik.

Epaileak zalantzan jarri du Angel Dzhambazki Bulgariako VMRO alderdiko politikariak egindako txostena; izan ere, Europako Parlamentuko Europako Kontserbadoreen eta Erreformisten taldeko kide da VMRO, besteak beste, Vox eta Italiako Anaiak eskuin muturreko alderdiekin batera.

Europako Goi Auzitegiak epaian argudiatu duenez, haren txostena "ez-inpartzialtzat" har liteke, eta hura izendatzea "administrazio onerako eskubidearen aurkakoa" izango litzateke.

Hori dela eta, ondorioztatu du Auzitegi Orokorrak akatsa egin zuela, gertaera hori ez zuelako erreparatu, neurriaren inpartzialtasuna baloratzerakoan.

