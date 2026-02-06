Sesión de control
La Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta de Concierto Económico se reunirán próximamente, tal y como pactaron Sánchez y Pradales

El lehendakari ha destacado en el pleno de control de este viernes la importancia de estas dos citas acordadas para antes de Semana Santa y ha señalado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.

18:00 - 20:00
El presidente Imanol Pradales
Euskaraz irakurri: Pradalesek eta Sanchezek adostuta, goi mailako bilerak degingo dituzte, Aste Santua baino lehen, Aldebiko Lankidetza Batzordeak eta Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha repasado este viernes, en la sesión de control en el Parlamento Vasco, lo que este año ha dado en el ámbito político y ha destacado que seguirán haciendo una política basada en el respeto y la responsabilidad.

Parlamento Vasco Política Imanol Pradales

Begoña Pedrosa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La consejera de Educación defiende el modelo vasco de FP "inclusivo y de calidad" ante el anuncio de Sánchez para limitar nuevos centros privados

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado el modelo de FP “inclusivo y de calidad” de Euskadi, en su respuesta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la creación de un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación.
